130 هجوماً على الإحتلال الأمريكي في سوريا والعراق خلال شهر

صرّح مسؤول عسكري أميركي بأنّ القوات الأميركية تعرّضت لما لا يقل عن 130 هجوماً في سوريا والعراق منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وحتى أمس الخميس.

وأضاف المسؤول العسكري أنّ الهجمات كانت بواقع 53 هجوماً في العراق و 77 هجوماً في سوريا.

هذا وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، مهاجمتها اليوم، قاعدة الاحتلال الأميركي في حقل "كونيكو" بالعمق السوري برشقة صاروخية.

وتواصل المقاومة الإسلامية في العراق منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر استهدافها القواعد الأميركية في العراق وسوريا، وتؤكد، في بياناتها، أنّ الضربات تأتي استمراراً لنهجها في مقاومة قوات الاحتلال الأميركي في العراق والمنطقة، ورداً على مجازر الكيان الإسرائيلية بحق أهالي غزة.

ولا تقتصر استهدافات المقاومة الإسلامية في العراق على القوات الأميركية، بل طالت أهدافاً إسرائيليةً أيضاً،وسّعت المقاومة العراقيين من دائرة استهدافها في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة لأكثر من 3 أشهر، إذ تبنّت عدة استهدافات لأهداف حيوية جنوبي فلسطين المحتلة وفي الجولان السوري المحتل.

فأعلنت، اليوم، استهدافها هدفاً حيوياً في أم الرشراش "إيلات" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالأسلحة المناسبة.

وكشفت مصادر في المقاومة للميادين أنّ القصف طال هدفاً عسكرياً حيوياً وأخرجه عن الخدمة. كما أكد أنّ القصف عند حديقة الأردن "طال غرفة تحكم تابعة لكتيبة غولاني مسؤولة عن بالونات تجسس تابعة للعدو".

كذلك، ضربت المقاومة الإسلامية في العراق هدفاً حيوياً في حيفا المحتلة، في الأيام السابقة، بواسطة صاروخ "الأرقب"، وهو صاروخ "كروز" مطوّر بعيد المدى.

الميادين