تخفيض عدد باصات النقل الداخلي في دمشق خلال العطلة

أكد محمد أبو أرشيد، مدير عام الشركة العامة للنقل الداخلي في دمشق، أن الطاقة التشغيلية لباصات الشركة تم تخفيضها إلى 50% خلال فترة العطلة، ما يعني تشغيل نصف عدد الباصات البالغ عددها 100 باص.

وأوضح أبو أرشيد،، أن الخدمة تتوفر حاليًا على خطوط الدوار الجنوبي وباب توما والريف القريب من المدينة، مشيرًا إلى توقف خدمة الريف البعيد خلال العطلة نظرًا لعدم وجود طلاب أو موظفين، مما يؤدي إلى عدم وجود حركة في تلك المناطق.

إضافة إلى زيادة عدد الباصات على الخطوط المزدحمة مثل منطقة البرامكة أو المواساة.

وأكد أن تخفيض الطاقة يتيح الفرصة لإجراء صيانات على الباصات التي لم تكن في الخدمة خلال العطلة، مع تحقيق توفير في كميات الوقود.

وفي سياق ذي صلة، أفاد بأنه تم وضع خطة استثمارية لإصلاح 10 باصات وإدخالها في الخدمة في بداية العام القادم، مشيرًا إلى زيادة عدد الباصات وإصلاح الباصات المتوقفة نتيجة لأعطال فنية.

يشار إلى أن الجهات العامة ستعتبر عطلة اعتبارًا من اليوم الأحد ولغاية يوم الإثنين الموافق لـ 1/1/2024، بمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

الوطن