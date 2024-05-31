٩١٩٤ مرشحا لانتخابات مجلس الشعب السوري

أكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات جهاد مراد، أن الحملة الانتخابية بالنسبة للمرشحين إلى انتخابات مجلس الشعب والتي ستجري في الخامس عشر من تموز القادم تبدأ بعد الانتهاء من البت بالاعتراضات المقدمة من الذين رفضت لجان الترشيح طلبات ترشيحهم.

وأوضح أنه حسب المادة 48 من قانون الانتخابات العامة فإنه لا يجوز للمرشح أن يبدأ بالحملة الانتخابية قبل قبول ترشيحه بشكل نهائي وأن يستلم إيصالاً نهائياً بأنه تم قبول ترشيحه أي حتى تنتهي فترة الاعتراضات.

وبيّن مراد أنه يحق للمرشح الذي قُبل طلبه بشكل نهائي أن يتقدم بطلب انسحابه أمام اللجنة القضائية الفرعية، على أن يكون ذلك قبل سبعة أيام من يوم موعد الانتخابات، مشيراً إلى أن طلب الانسحاب إما أن يقدم عن طريق المرشح الراغب في الانسحاب أو عن طريق وكيله القانوني.

وأشار إلى أن هناك نسبة جيدة من الشباب الذين رشحوا أنفسهم أي من هم في سن الأربعين عاماً وما دون، مشيراً إلى أن هناك نسبة جيدة من الذين يحملون شهادات جامعية وشهادات عليا رشحوا أنفسهم أيضاً.

ولفت مراد إلى أن الأحزاب السياسية المرخصة قدمت مرشحين لها لانتخابات مجلس الشعب، إضافة إلى أن عدد المستقلين المرشحين الذين لا ينتسبون إلى أي حزب تجاوز الألف.

وأضاف مراد لصحيفة الوطن: بلغ عدد طلبات الترشيح المقبولة لانتخابات مجلس الشعب بعدما انتهت جميع لجان الترشيح القضائية في المحافظات من البت بطلبات الترشيح 9194 طلباً من أصل 11897 طلباً استقبلتها لجان الترشيح خلال الفترة المحدد في قانون الانتخابات العامة وهي 7 أيام، وبالتالي فإنه تم رفض 2703 طلبات ترشيح منها 2115 من القطاع «أ» و588 من القطاع «ب».

