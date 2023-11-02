كشف مخالفتي بناء في مدينة اللاذقية وهذا ما تم ضبطه فيهما

ضبطت محافظة اللاذقية مخالفتي بناء في المدينة وحسب ما ذكرت المحافظة، فإنه بناء على معلومات واردة إلى المحافظة، وبمتابعة من محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال، تم ضبط مخالفتي بناء على الشارع الرئيسي لسوق الجمعة في حي الغراف بمدينة اللاذقية، واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين من تنظيم الضبط اللازم، وتشميع المخالفة.

وحسب المحافظة فبالكشف على الموقع، تبيّن أن المخالفة الأولى عبارة عن منشأة بمساحة تقارب 800 متر مربع ،ضمن غرض زراعية، تم صب الأعمدة وإنشاء الجدران وتسويرها ليتم لاحقاً صب السقف، مع ضبط كميات بداخلها من حديد التسليح المستعمل، ومواد معدنية تستخدم في تسوير الحدائق، وأعمدة إنارة، ويفصل بينها مع المخالفة الثانية جدار، وهي عبارة عن محل بمساحة تقارب 40 متر مربع تم إنشاء الجدران ووضع غلق معدني تمهيداً لصب السقف.

ونقل عن عضو المكتب التنفيذي لقطاع المدن والبلدان بشار نديم أسد أوضح أنه بتوجيه من المحافظ عامر هلال، تم تكليف مجلس المدينة للكشف على الموقع، وتم على إثر ذلك تنظيم الضبط اللازم بالمخالفتين من قبل شرطة المجلس، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين والموجودات فيهما، لافتاً إلى أن كل مخالفة موجودة على عقار وتعود لمالكين مختلفين.

الوطن