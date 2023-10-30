عملية طوفان الأقصى..الحرب في يومها الـ24
دخلت الحرب يومها الـ24 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة من الجو والبر والبحر، ما يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد صحفي وعدد من أفراد عائلته جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزله في حي الزيتون بغزة.
– وسائل إعلام: الاحتلال الإسرائيلي يكثف قصفه المدفعي العنيف على منطقة الشجاعية شرق غزة ومعلومات عن توغل إسرائيلي يُقابل بمقاومة شرسة.
– عشرات الشهداء والجرحى جراء عدوان الاحتلال الفاشي المتواصل لليوم الـ 24 على قطاع غزة
– وسائل إعلام فلسطينية: طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على مخيمي الشاطئ والبريج في قطاع غزة
– المقاومة الفلسطينية تستهدف مستوطنة “نتيفوت” برشقة صاروخية رداً على مجازر الاحتلال الإسرائيلي
– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد 14 فلسطينياً وإصابة آخرين جراء قصف طيران الاحتلال منازل بمخيم جباليا شمال قطاع غزة ومنطقة الزوايدة وسطه.
– المقاومة الفلسطينية: نؤكد فشل عملية الاحتلال التي نفذها فجر اليوم باقتحام مخيم جنين كما تم رصد إصابات وقتلى في صفوف العدو الإسرائيلي بعد عملية تصدٍ واسعة نفذها مقاومونا سيعلن عن تفاصيلها لاحقاً.
– استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال في جنين
– وسائل إعلام فلسطينية: انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق في مدينة جنين ومخيمها نتيجة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المحولات الكهربائية.
– وسائل إعلام فلسطينية: المقاومة الفلسطينية تنفذ عملية تعطيل وإعطاب لآليات العدو المصفحة على أطراف مخيم جنين بسلسلة مركزة من العبوات المتفجرة.
– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية.
- جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل ضابط في قوات الاحتياط وإصابة جندي في الشمال في حادث انقلاب دبابة
- شهيدان وعشرات الإصابات برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي باشتباكات عنيفة في جنين
- "ميتا" و"إكس" يغلقان "عين على فلسطين" أشهر حساب للكشف عما يحدث في غزة
- "جي بي مورغان" يتوقع انكماش اقتصاد إسرائيل بـ11%
- توجيه اتهامات لخمسة أشخاص بعد تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن
- وسائل إعلام إسرائيلية: سماع صوت انفجار ضخم في حيفا وأنباء عن محاولة استهداف الميناء
-رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: ما يحصل في غزة جهنم مفتوحة بكل ما للكلمة من معنى
- مصر.. ترتيبات لإدخال 60 شاحنة مساعدات مختلفة إلى قطاع غزة اليوم الاثنين
- مستشار سابق في البنتاغون: السياسة الأمريكية قد تؤدي إلى تدمير إسرائيل
- صحة غزة تحذر من عواقب أضرار لحقت بمستشفى أمراض السرطان الوحيد في القطاع
- "سي إن إن" عن مصادر دبلوماسية: الإمارات تسعى لاستصدار قرار هدنة إنسانية فورية بغزة من مجلس الأمن
- "سرايا القدس تعلن تنفيذ هجوم عند موقع "حانيتا" الإسرائيلي على الحدود مع لبنان
- ارتقاء شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين
عضو في مجلس الدوما الروسي ينتقد "نفاق الغرب" في الحرب على غزة
- هجوم إسرائيلي على نتنياهو بأوصاف حادة: دمية قماشية وتديره زوجته وغير مؤهل أخلاقيا وعقليا
- بلينكن يناقش مع نظيره التركي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وانضمام السويد إلى الناتو
- شهود: غارات إسرائيلية عنيفة وأحزمة نارية ضخمة الآن تستهدف محيط مستشفى القدس
- قصف إسرائيلي مكثف على غزة في ساعات المساء.. استهداف للمستشفيات وأحزمة نارية في عدة مناطق
- الهلال الأحمر الفلسطيني: قررنا عدم إخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة
يتبع
إضافة تعليق جديد