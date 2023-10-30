عملية طوفان الأقصى..الحرب في يومها الـ24

دخلت الحرب يومها الـ24 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة من الجو والبر والبحر، ما يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد صحفي وعدد من أفراد عائلته جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزله في حي الزيتون بغزة.

– وسائل إعلام: الاحتلال الإسرائيلي يكثف قصفه المدفعي العنيف على منطقة الشجاعية شرق غزة ومعلومات عن توغل إسرائيلي يُقابل بمقاومة شرسة.

– عشرات الشهداء والجرحى جراء عدوان الاحتلال الفاشي المتواصل لليوم الـ 24 على قطاع غزة

– وسائل إعلام فلسطينية: طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على مخيمي الشاطئ والبريج في قطاع غزة

– المقاومة الفلسطينية تستهدف مستوطنة “نتيفوت” برشقة صاروخية رداً على مجازر الاحتلال الإسرائيلي

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد 14 فلسطينياً وإصابة آخرين جراء قصف طيران الاحتلال منازل بمخيم جباليا شمال قطاع غزة ومنطقة الزوايدة وسطه.

– المقاومة الفلسطينية: نؤكد فشل عملية الاحتلال التي نفذها فجر اليوم باقتحام مخيم جنين كما تم رصد إصابات وقتلى في صفوف العدو الإسرائيلي بعد عملية تصدٍ واسعة نفذها مقاومونا سيعلن عن تفاصيلها لاحقاً.

– استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال في جنين

– وسائل إعلام فلسطينية: انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق في مدينة جنين ومخيمها نتيجة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المحولات الكهربائية.

– وسائل إعلام فلسطينية: المقاومة الفلسطينية تنفذ عملية تعطيل وإعطاب لآليات العدو المصفحة على أطراف مخيم جنين بسلسلة مركزة من العبوات المتفجرة.

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية.

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يتبع

