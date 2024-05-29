29-05-2024
مظاهرات أمام البيت الأبيض احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي
تظاهر مئات الأشخاص أمام البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن احتجاجاً على الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح جنوب قطاع غزة وتواطؤ الادارة الأمريكية مع كيان الاحتلال.
وذكرت وسائل اعلام أمريكية أن المتظاهرين احتشدوا أمام البيت الأبيض موجهين انتقادات لإدارة الرئيس جو بايدن ورددوا هتافات مناهضة لكيان الاحتلال ومواصلته جرائم الإبادة الجماعية في غزة وشعارات تعبر عن تضامنهم مع فلسطين مثل “فلسطين حرة” و “أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة”.
وبعد مرور 7 أشهر على الحرب العدوانية على قطاع غزة تشهد الولايات المتحدة مظاهرات أوسع في مختلف أنحائها مطالبة بوقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين الذين ارتقى منهم 36171 شهيداً معظمهم من النساء والأطفال.
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