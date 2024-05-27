استشهاد جندي مصري برصاص إسرائيلي

أصدرت القوات المسلحة المصرية بيانًا بشأن حادث إطلاق النار بين الجنود المصريين والإسرائيليين في منطقة رفح.

وأوضح المتحدث العسكري المصري أن القوات المسلحة المصرية تجري تحقيقًا بواسطة الجهات المختصة حول حادث إطلاق النار في منطقة الشريط الحدودي برفح، والذي أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنه “قبل بضع ساعات وقع حادث إطلاق نار على الحدود المصرية، ويتم التحقيق في هذا الموضوع، مع تواصل مستمر مع الجانب المصري بشأنه”.

وأشار موقع “واللا” الإسرائيلي إلى أن اثنين من المصريين قُتلا في تبادل لإطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي عند معبر رفح الحدودي، بينما لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب المصري بعد.

بدورها، ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن جنديًا مصريًا واحدًا قُتل خلال الاشتباكات بين الجيشين المصري والإسرائيلي على معبر رفح. وأوضحت الصحيفة أن جنود الجيش الإسرائيلي اشتبكوا في تبادل لإطلاق النار مع الجنود المصريين بعد أن أطلق الجنود المصريون النار على قوات الجيش الإسرائيلي، وفقًا للجيش الإسرائيلي، وتم إجراء اتصالات مع المصريين لوقف إطلاق النار.

وصفت صحيفة “معاريف” الحادثة بأنها “دراماتيكية”.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن قوات الأمن المصرية “أطلقت النار على شاحنة إسرائيلية عند معبر رفح”، وأن جنود الجيش الإسرائيلي “ردّوا على ذلك بإطلاق النار”.