الانثقاب المعدي المعوي: الأسباب والأعراض والتشخيص والعلاج

الانثقاب المعدي المعوي هو حالة خطيرة تتطلب رعاية طبية طارئة، وقد تجعل بعض الحالات الطبية والإصابات الشخص أكثر عرضة للإصابة بالانثقاب المعدي المعوي، ولكن لدى تلقي العلاج الطبي السريع، يتعافى المريض تمامًا.



ما هو الانثقاب المعدي المعوي؟

هو ثقب في الجهاز الهضمي، ويتضمن الجهاز الهضمي سلسلة من الأعضاء المجوفة التي تنقل الطعام والسوائل عبر الجسم، وتساعد هذه الأعضاء في هضم الطعام المتناول والمشروبات وامتصاص العناصر الغذائية، ويشمل ما يلي:

المريء الذي يربط بين الفم والمعدة.

المعدة المسؤولة عن هضم الطعام.

الأمعاء الدقيقة المسؤولة عن مواصلة الهضم وامتصاص العناصر الغذائية.

الأمعاء الغليظة أو القولون المسؤولة عن تحويل الطعام غير المهضوم إلى براز.

ما تأثير الانثقاب المعدي المعوي على الجسم؟

يتطلب الانثقاب المعدي المعوي رعاية طبية فورية، قد يتسبب الثقب في الأمعاء الغليظة (المعروف أيضًا باسم ثقب الأمعاء) في تسرب البراز إلى البطن. وقد يؤدي الثقب في المعدة أو الأمعاء الدقيقة إلى تسرب الطعام أو سوائل الجهاز الهضمي إلى البطن.

عليه، قد يسبب ثقب الجهاز الهضمي أو الأمعاء بدون علاج سريع:

نزيف داخلي وفقدان كبير للدم.

التهاب الصفاق، هو التهاب بطانة جدار البطن الداخلية.

ضرر دائم في الجهاز الهضمي.

الإنتان، وهو رد فعل مهدد للحياة يبديه الجسم تجاه العدوى.

ما الذي يسبب الانثقاب المعدي المعوي؟

قد تسبب الإصابة أو الصدمة ثقبًا في الجهاز الهضمي، وتشمل الأسباب المحتملة لهذه الإصابة ما يلي:

ابتلاع جسم مؤذي أو مادة ضارة، وقد تسب البطاريات أو المواد الكيميائية المسببة للتآكل أو المغناطيس أو الأشياء الحادة تمزقًا للمريء أو المعدة أو الأمعاء.

انحسار الأمعاء: تراكم كمية كبير من البراز العالق في القولون.

جرح ناتج عن حادث مؤلم، مثل حادث سيارة.

تقيء قوي.

سكين أو طلق ناري في البطن أو الجذع.

الإجراءات الطبية: قد يكون الثقب أحد المضاعفات النادرة للعمليات الجراحية أو الإجراءات التي تؤثر في الجهاز الهضمي، مثل تنظير القولون.

وقد تسبب بعض الحالات الطبية أيضًا ثقبًا في الجهاز الهضمي أو الأمعاء، وتتضمن ما يلي:

التهاب الزائدة الدودية.

السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، مثل سرطان القولون والمستقيم وسرطان المريء وأورام انسداد الجهاز الهضمي أو سرطان المعدة.

التهاب الرتج.

فتق.

انسداد معوي.

حصيات المرارة.

مرض التهاب الأمعاء (IBD)، كمرض كرون والتهاب القولون التقرحي والتهاب القولون المجهري.

مرض القرحة الهضمية.

لا يعني وجود إحدى هذه الحالات الإصابة بالانثقاب المعدي المعوي، لكن خطر الإصابة به أعلى، لهذا السبب من المهم معرفة علامات الانثقاب المعدي المعوي ومتى تتطلب الحالة الرعاية الطبية.

ما هو شعور الإصابة بالانثقاب المعدي المعوي؟

لدى الإصابة بالانثقاب المعدي المعوي، ستظهر الأعراض التالية:

آلام في البطن أو تقلصات وعادة ما تكون شديدة.

انتفاخ في البطن أو تورم.

حمى أو قشعريرة.

غثيان وقيء.

ألم أو طراوة عند لمس البطن.

كيف يُشخص الانثقاب المعدي المعوي؟

قد يجري مقدم الرعاية الصحية فحصًا بدنيًا ويضغط على البطن، وتؤخذ أيضًا العلامات الحيوية التي تشمل:

ضغط الدم.



درجة حرارة الجسم.



النبض ومعدل ضربات القلب.



معدل التنفس.

قد يسأل مقدم الرعاية الصحية عما يلي:



عن ظروف صحية أخرى.



وجود أي عمليات طبية أو عمليات جراحية حديثة.



متى ظهرت الأعراض وماذا يشعر المريض.



تاريخ العائلة الصحي من الأمراض السرطانية والأمراض المعوية الالتهابية والحالات الصحية الأخرى.

ما هي اختبارات تشخيص الانثقاب المعدي المعوي؟

بعد إجراء الفحص البدني، قد يستخدم مقدم الرعاية الصحية هذه الاختبارات للبحث عن الانثقاب المعدي المعوي:



اختبارات فحص الدم، التي تُجرى بحثًا عن علامات الإصابة بعدوى وتقييم وظائف الكلى والكبد.



يوفر تنظير القولون صورة عن محتوى القولون أو الأمعاء الغليظة.



قد تظهر الأشعة السينية وجود هواء في البطن، وهي علامة على تمزق في الجهاز الهضمي.



ينتج عن التصوير المقطعي المحوسب (الطبقي المحوري) صورًا مفصلة للمساعدة في تحديد مكان الثقب.



يوفر التنظير الهضمي العلوي (تنظير المريء والمعدة والعفج) صورة عن محتوى المريء والمعدة والجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة.

كيف يُعالج الانثقاب المعدي المعوي؟

عند تشخيص إصابة الانثقاب المعدي المعوي، قد يحتاج المريض إلى إجراء جراحة طارئة لإصلاحه، وذلك اعتمادًا على شدة الإصابة وموقعها.

قد تشمل الجراحة ما يلي:



إجراء تنظير داخلي الذي يستخدم كاميرا لتوجيه الأدوات عبر الأمعاء، عادةً لا يتطلب هذا الإجراء إحداث شقوق في الجسم.

جراحة بالمنظار التي تُستخدم كاميرا فيها لرؤية داخل البطن، يرافق هذه الجراحة شقوق صغيرة لتوغل طفيف داخل الجسم.

الجراحة المفتوحة التقليدية التي يرافقها إحداث شقوق كبيرة في البطن.

في بعض الحالات، قد يحتاج المريض إلى إجراء فغر للقولون (مجرى جانبي مؤقت) لإخراج البراز مؤقتًا حتى يسترد القولون نشاطه، وتنطوي الجراحة على ما يلي:

يُحدث الجراح ثقبًا صغيرًا في البطن يسمى الفغرة.

يُعلق قطعة من الأمعاء الدقيقة أو القولون على الفغرة.



يربط الحقيبة التي تسمى كيس فغر القولون خارج الفغرة.

كيس فغر القولون عبارة عن حقيبة مغلقة وسرية يُجمع البراز فيها، يجب على المريض أو مقدم الرعاية الصحية تفريغ الحقيبة كل يوم، وعادةً ما يزيل مقدم الرعاية الصحية كيس الفغرة وفغرة القولون بعد الشفاء.

هل يُشفى الانثقاب المعدي المعوي بنفسه؟

قد تلتئم ثقوب الجهاز الهضمي الصغيرة أو الأمعاء أحيانًا دون جراحة، لكن لا يمكن معرفة ذلك حتى تُشخص الحالة، لذا يجب طلب الرعاية الطبية فورًا.

عادةً ما يكون هنالك حاجة إلى أخذ مضادات حيوية عن طريق الوريد ومراقبة دقيقة للحالة.

قد تكون ثقوب الجهاز الهضمي قاتلة، لذا لا يجب محاولة الاهتمام بهذه الحالات في المنزل، والبحث دائمًا عن رعاية طبية فورية لدى الشك بوجودها.

ما هي الأدوية التي تؤخذ لعلاج الانثقاب المعدي المعوي؟

يتلقى معظم الناس المضادات الحيوية لعلاج الانثقاب المعدي المعوي، وتساعد هذه الأدوية على منع العدوى التي قد تحدث نتيجة الثقب. وقد يحتاج المريض إلى تناول هذه الأدوية عدة أسابيع، ويجب تناول العلاج كاملًا وعدم التوقف عن تناول المضادات الحيوية إلا إذا طلب مقدم الرعاية الصحية ذلك.

كيف نقلل خطر حدوث الانثقاب المعدي المعوي؟

قد يكون منع حدوث الانثقاب المعدي المعوي غير ممكنًا تمامًا، لكن لتقليل مخاطر هذه الإصابة يُنصح بما يلي:

عدم التدخين أو استخدم منتجات التبغ.



تناول نظام غذائي صحي مع كمية كافية من الألياف، فبوسعها منع الإمساك والمحافظة على سلاسة عملية الهضم.

مراجعة مقدم الرعاية الصحية بانتظام لمراقبة الحالات الصحية، وإبلاغ مقدم الرعاية الصحية عن أي أعراض جديدة، ومن ضمنها مشكلات الجهاز الهضمي أو الألم.

ما هي التوقعات بعد الإصابة بالانثقاب المعدي المعوي؟

قد يستغرق الشفاء الكامل بعد جراحة الانثقاب المعدي المعوي عدة أسابيع، ويتعافى الكثير من المرضى الذين تلقوا علاجًا ناجحًا تمامًا.



هل الإصابة بالانثقاب المعدي المعوي أكثر من مرة ممكنة؟

من الممكن الإصابة بالانثقاب المعدي المعوي أكثر من مرة، ولكنها غير شائعة، ويجب مراجعة مقدم الرعاية الصحية بانتظام لمتابعة الظروف الصحية والمساعدة في تقليل مخاطر حدوث الانثقاب المعدي المعوي مرةً أخرى في المستقبل.

أنا أصدق العلم