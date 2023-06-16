الاتجاه نحو "تيك توك".. تراجع الإقبال على مواقع الأخبار التقليدية

راجع عدد من يحصلون على الأخبار من موقع إلكتروني على الإنترنت أو تطبيق، بمقدار عشر نقاط منذ 2018، إذ تفضل الفئات العمرية الأصغر سناً، الاطلاع على الأخبار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو بالبحث.



★الاهتمام بالمشاهير



وأضاف تقرير نشره معهد "رويترز" لدراسات الصحافة يصدر سنوياً عن الأخبار الرقمية، أن الجمهور يولي اهتماماً أكبر لمشاهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقارنة مع الصحفيين على منصات: "تيك توك" و"إنستغرام"، و"سناب تشات".



وقال مدير المعهد راسموس نيلسن في التقرير، "ليس هناك أساس منطقي لنتوقع أن مواليد الألفية، لأنهم أصبحوا أكبر عمراً فحسب، سيفضلون فجأة المواقع التقليدية على الإنترنت ناهيك عن وسائل الإعلام عبر البث المرئي والمسموع والمطبوعات".



★الأسرع نمواً



وارتكز التقرير على مسح عبر الإنترنت، شارك فيه حوالي 94 ألف بالغ، في 46 سوقاً من بينها الولايات المتحدة.



وأوضح التقرير، أن "تيك توك" هو الأسرع نمواً بين وسائل التواصل الاجتماعي؛ إذ يستخدمه عشرون بالمئة ممن ينتمون للفئة العمرية بين 18 إلى 24 عاماً للأخبار، بزيادة قدرها خمس نقاط مئوية عن العام الماضي.



★انخفاض الاهتمام بالأخبار



وأبدى أقل من نصف المشاركين في المسح اهتماماً بالأخبار من الأساس، بانخفاض حاد عن ستة من كل عشرة في 2017.



وقال أقل من ثلث المشاركين في المسح، إن اختيار قصص إخبارية لهم بناء على ما اطلعوا عليه من قبل، هو طريقة جيدة للحصول على الأخبار، بانخفاض ست نقاط عن 2016؛ عندما طرح المسح هذا السؤال آخر مرة.



★اختيار الأخبار



ومازال الأفراد يفضلون إلى حد ما أن يتم اختيار الأخبار لهم من خلال الخوارزميات، أكثر من أن يختارها لهم رؤساء تحرير أو صحفيون.



وانخفضت الثقة في الأخبار بنقطتين مئويتين العام الماضي، متراجعة عن مكاسب تحققت في الكثير من الدول في ذروة جائحة فيروس كورونا.



وفي المتوسط، يقول "40 في المئة"، إنهم يثقون في أغلب الأخبار التي يطلعون عليها أغلب الوقت.



وشهدت الولايات المتحدة زيادة بلغت ست نقاط مئوية في الثقة في الأخبار، لتصل إلى "32 في المئة"، لكنها تظل بين الدول الأكثر انخفاضاً في المسح.



★التمييز بين الأخبار الزائفة والحقيقية



ويقول "56 في المئة" في كل المناطق التي جاء منها مشاركون في المسح، إنهم قلقون من فكرة قدرتهم على التمييز بين الأخبار الحقيقية والزائفة على الإنترنت، بزيادة نقطتين مئويتين عن العام الماضي.



وكشف المسح، أن "48 في المئة" يقولون إنهم مهتمون جداً أو بشدة في الوصول إلى الأخبار، بانخفاض من "63 في المئة" في 2017.