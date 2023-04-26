منخفض جوي جديد.. ومتنبئ يصفه بـ متوسط الفاعلية

بين المتنبئ الجوي محمد طول أن البلاد على موعد مع منخفض جديد وصفه بمتوسط الفاعلية، يبدأ يوم الجمعة ويستمر حتى منتصف الأسبوع القادم.

وأوضح المتنبئ الجوي أن درجات الحرارة فترة المنخفض ستكون أدنى من معدلاتها من 2 إلى 3 درجات مئوية، وتستمر على ذلك يومي السبت والأحد لتصبح أدنى بمعدل 5 درجات مئوية.

وسيرافق المنخفض وفقاً لطول، أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية في المنطقة الساحلية، فيما تقل الفرصة في المناطق الأخرى.

وعن حالة الطقس اليوم الأربعاء، فقد أشارت توقعات المتنبئ الجوي أن الجو سيكون بين الصحو والغائم جزئياً، وربيعي دافئ بشكل عام، تزامناً مع تأثر المنطقة بمرتفع جوي، ولفت إلى أن درجات الحرارة ستسجل في دمشق 27 درجة مئوية بزيادة 4 درجات عن المعدل.

أما في المنطقة الشرقية والبادية فيكون الجو سديميا، يتحول إلى غائم في المناطق الغربية خلال ساعات الظهيرة والمساء مع فرصة لزخات مطرية، ويحذر من تشكل الصقيع في المرتفعات الجبلية ومن تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والقلمون.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز الـ 40 كم/سا في المناطق الغربية والجنوبية والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الوطن أون لاين

