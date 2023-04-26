إيران تعمل من أجل علاقات مباشرة بين سوريا وتركيا

أكّد وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا أشتياني أمس الثلاثاء، أنّ جهود إيران وروسيا، في سبيل تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، كانت أحد أبرز أهداف الاجتماع الرباعي في موسكو.

وقال أشتياني إنّ “إيران تبذل جهوداً جادّة من أجل إقامة علاقة مباشرة بين سوريا وتركيا، كدولتين جارتين ومؤثرتين في المنطقة، وتدعم الجهود المشتركة بين البلدين”.

وأكّد أنّ “إيران، كدولةٍ مُؤثرة في المعادلات الإقليمية، عملت دائماً بجِدّ من أجل السلام والاستقرار والأمن في المنطقة”، مضيفاً أن “حضورنا الاجتماع الرباعي في موسكو هو مثالٌ ملموس على هذا الأمر”.

وأشار إلى أنّ “محاربة الإرهاب، في أشكاله المتعددة، هي رغبة كل دول المنطقة، ولن تتحقق هذه القضية إلّا عبر الجهود المشتركة والتنسيق والتعاون”.

وأمس عُقد في موسكو الاجتماع الرباعي، الذي جمع وزراء دفاع روسيا وإيران وسوريا وتركيا، الذين بحثوا في مسائل متنوعة، أبرزها تعزيز الأمن في سوريا، وتطبيع العلاقات السورية التركية.

وبحث الاجتماع الرباعي أيضاً في “مسألة تكثيف جهود عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، ومسألة مكافحة جميع المجموعات الإرهابية والمتطرفة، في كلّ أشكالها، في الأراضي السورية”.

وعُقدت، في 4 نيسان/أبريل، في العاصمة الروسية موسكو، مشاورات لنواب وزراء خارجية سوريا وتركيا وإيران وروسيا، تمهيداً للاجتماع الرباعي على مستوى وزراء خارجية الدول الأربع.

يُذكَر أنّه جرى لقاء سابق لوزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا، استضافته روسيا في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وجرت خلاله جلسة مباحثات نوقشت فيها سُبُل حل الأزمة السورية والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.

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