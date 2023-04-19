المصرف التجاري : رفع سقف السحب الأسبوعي من الصرافات الى مليون ليرة سورية 

أصدر المصرف التجاري السوري قرارا رفع بموجبه سقف السحب الأسبوعي من أجهزة الصراف الآلي لجميع البطاقات المصرفية التابعة للمصرف للمليون ليرة سورية، يمكن سحبها من الصراف دفعة واحدة في يوم واحد، أو على أكثر من دفعة وخلال أسبوع واحد. بسقف للسحبة الواحدة 150 ألف ليرة سورية.

وعدّل المصرف الاثنين الماضي سقف السحب إلى 150 ألف ليرة سورية في العملية الواحدة بدلًا من 100 ألف ليرة. مع إمكانية السحب النقدي من نقاط البيع "أجهزة ال pos" المتوفرة لدى معظم فروع المصرف التجاري السوري.