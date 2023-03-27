الصحة العالمية تحذر: السل ينتشر في أوروبا مجدداً

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن عدد وفيات السل في أوروبا آخذ في الارتفاع مرة أخرى، بعد أن انخفض منذ ما يقارب العقدين.

وقالت المنظمة في بيان اليوم: إن مرض السل قتل 27300 شخص في أوروبا خلال عام 2021، مقارنة بـ 27000 في العام الذي سبقه، موضحة أن ارتفاع وفيات السل خلال هذه الأعوام كان بسبب انتشار جائحة كوفيد 19، وحالات الإغلاق الناجمة عنه، ما أدى إلى تأخر التشخيص، فضلاً عن انتشار نوع من السل المقاوم للأدوية.

من جانبه قال فرع المنظمة في أوروبا: إن هذه هي المرة الأولى منذ 20 عاماً التي ينكسر فيها الاتجاه النزولي للوفيات الناجمة عن السل، لافتاً إلى أن روسيا وأوكرانيا أكثر دولتين تضررتا بتسجيلهما نحو 4900 و3600 حالة وفاة على التوالي.

كما كشفت المنظمة عن إصابة 230 ألف شخص بالسل في 53 دولة تشكل المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية، والتي تشمل دولاً في آسيا الوسطى، مؤكدة أن هذا الرقم سبق وانخفض خلال السنوات الماضية.

وينتج مرض السل عن بكتيريا تهاجم الرئتين في المقام الأول، وينتقل في الهواء عن طريق السعال ويمكن الوقاية والشفاء منه باستخدام العلاجات المناسبة.