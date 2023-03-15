خبير : الحكومة غير قادرة على حل مشكلة سكن ضحايا الزلزال في الوقت الحالي
أكد الخبير الاقتصادي والعقاري د. عمار يوسف أن أسعار الإيجارات ترتفع كل يوم عن الذي قبله بشكل عام، نظرا لانخفاض القدرة الشرائية وموضوع العرض والطلب، لافتا إلى #الحكومة لم تفكر بموضوع الإسكان وغضت البصر عن السكون العشوائي على مبدأ "ريحت حالها من تأمين السكن للمواطنين" بسبب فساد بعض الوحدات الإدارية ما أدى لحدوث خلل بعرض وطلب العقارات.
ورأى الخبير يوسف أنه من الصعب ضبط الإيجارات كون العقد شريعة المتعاقدين، من جهة ثانية اعتبر يوسف أن كلام الحكومة عن تأمين 200-300 شقة هو غير منطقي ومعالجة تلطيفية "فماذا ستفعل 200 شقة ولدينا آلاف الأسر المتضررة، لذا على الحكومة العمل بصمت وعدم الإعلان عن مثل هذه الأمور، كما تساءل عن الآلية التي ستضمن وصول الشقق لمستحقيها الفعليين.
يوسف قال إن هناك مدناً مـنكوبة قبل #الزلزال ولحد اللحظة لا زالت على حالها منـكوبة، وليس مستبعدا أن تنضم المدن المتضررة من الزلزال لتلك المدن، فالحكومة على حد تعبيره عجزت كذلك عن تأمين السكن ل 5 مليون مشرد بسبب الحـر.ب، قائلاً ستنتهي هذه القصة دون حلول لتأتي مشكلة جديدة أو أزمة جديدة ننشغل فيها.
ميلودي إف ام
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