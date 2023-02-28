وفاة مخرج المعارك جمال الظاهر

نعت لجنة صناعة السينما والتلفزيون المجازف ومخرج ومدرب المعارك في الدراما السورية ومالك شركة "شمس الدولية" للإنتاج الفني الشاب "جمال الظاهر" الذي وافته المنية ظهر اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 39 عاماً.

وعُرِف "جمال الظاهر" مجازفاً في الوسط الفني، بسبب قيامه بأداء المشاهد الخـ.ـطرة، بديلاً عن الممثلين أصحاب القلوب الضعيفة، وصنفته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية التاسع عالميّاً والأول عربيّاً في مهنته.

ودرس الراحل تصميم المـ.ـعارك في العاصمة التشيكية براغ ثم بمعهد "كودوكان" في اليابان، حيث درس هناك الفنون القتـ.ـالية، وعمل في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية السورية والعربية والأفلام الأجنبية، مُنفذاً المعارك بتواصل لأكثر من خمسين حركة بكاميرا واحدة أي بدون تقطيع ومع أقسام متعددة.

وانطلق الراحل في هذا المجال بعمر 15 عاماً بمسلسل "أخوة التراب" للمخرج "نجدت أنزو"، وتتالت أعماله إلى ما يزيد عن 400 عمل بين أعمال سينمائية سورية وعربية وعالمية.

وعلى صعيد المسلسلات السورية، نفذ "الظاهر" مسلسل “السيرة النبوية”، ومسلسل “القعقاع بن عمرو التميمي” ومسلسل “الظاهر بيبرس” ومسلسل “هدوء نسبي” ومسلسل “نابليون” ومسلسل “رايات الحق” ومسلسلات البيئة الشامية كافة، إضافة إلى مسلسلات “خالد بن الوليد” بجزأيه و”عنترة بن شداد” و”بلقيس” و”أبو جعفر المنصور” و”المرابطون” ومسلسل "النحات"،وكما كان يحضر لعملي "كانون" و"البوابات السبع" لهذا الموسم الرمضاني.

وأجنبياً نفذ الراحل مشاهد المجازفة في الفيلم الروسي “كوزلوف” والفيلم الروسي “جامع طوابع البريد الحديدي” وفيلم “إيفي دين يول”، إضافة إلى المسلسل التركي الشهير “وادي الذئاب” ومسلسل “الأجنحة المنكسرة” والفيلم التركي “الحب والحرب”.

وفي ألمانيا نفذ "الظاهر" فيلم “ابراهيم الخليل” وفيلم “المياه الهادئة”، وكذلك فيلم “45 دقيقة إلى رام الله” وهو ألماني والفيلم الإنجليزي “دمنشكوت”، إضافة إلى الفيلم الهوليودي “أسامة بن لادن".

واشتهر "الظاهر" في تدريب الفنانين على القـ.ـتال في تصوير أغنياتهم "كليبات" كالفنانة "هيفاء وهبي" و"أصالة نصري" والفنان "ملحم زين".