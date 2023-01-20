روما تطلب من تونس منع الهجرة من أراضيها

طلبت إيطاليا من تونس أن تزيد جهودها في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر سواحلها، بعدما بلغت في العام الماضي 18 ألف مهاجر وصلوا إلى الأراضي الإيطالية.

وخلال اجتماعه مع الرئيس قيس سعيد، أكد وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، أن بلاده مستعدة لزيادة عدد المهاجرين القانونيين من تونس، داعيا الجانب التونسي إلى بذل المزيد من الجهد لمكافحة الهجرة غير القانونية.

وقال المستشار القانوني المختص في شؤون الهجرة والجنسية، مصطفى الصنابي، إن أوروبا بحاجة إلى جلب العمالة بشكل رسمي وقانوني لمحاولة الحد من الهجرة غير النظامية.

وأشار إلى أن الشباب يفضلون أن تكون العقود رسمية في البلد الذين يتطلعون للعمل فيه حتى لا يقومون بمغامرات تكلفهم الكثير من التبعات.

وذكر أن نجاح الطلب الإيطالي يكمن في العدد المطلوب من تونس، لأنه إذا كان قليلا يعتبر ذرا للرماد في العيون.