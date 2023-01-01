مؤسسة الدواجن ترفع سقف طموحاتها على صعيد الإنتاج

كشف مدير المؤسسة العامة للدواجن سامي أبو الدان، أن الخطة الإنتاجية لعام 2023 تبلغ حوالي 135 مليون بيضة مائدة و700 طن لحم فروج، و2.85 مليون صوص تربية، إضافةً إلى استثمارات بقيمة 4,5 مليارات ليرة خلال العام القادم.

وبيّن أبو الدان في تصريح صحفي أن المؤسسة بدأت باستثمار السلفة الممنوحة لها من خلال تأمين قطيع أمات بياض لمنشأة دواجن حمص بعدد 14 ألف طير ما سيؤمن نحو 1.7 مليون صوص خلال عامي 2023-2024، بالإضافة إلى تأمين قطيع أمات فروج بعدد 10 آلاف صوص لمنشأة دواجن صيدنايا ما سينتج 800 ألف صوص خلال عام 2023.

وأشار إلى أن إنتاج المؤسسة خلال عام 2022، بلغ 125 مليون بيضة مائدة و300 طن فروج لحم و1,4 مليون صوص تربية بنسبة تنفيذ تجاوزت 100%، عن الخطة الإنتاجية المخططة وبقيمة تسويقية تصل إلى 70 مليار ليرة.

كما أكد المدير أن أهم الصعوبات التي تعترض عمل المؤسسة هي المحروقات والكهرباء.