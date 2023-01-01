وبالقنابل اليدوية أيضاً.. احتفل مواطنون في حماة برأس السنة !

لم يقتصر احتفال العديد من المواطنين في محافظة حماة ، برأس السنة على إطلاق العيارات النارية بشكل عشوائي من بنادق حربية آلية ، بل تجاوزوا باحتفالهم إلى حد رمي القنابل اليدوية ! .

وذكر مواطنون ، أن رشقات نارية كثيفة أطلقت بالهواء من شرفات منازل ما أرعبهم وأطفالهم .

فيما كشف مواطنون بمدينة سلمية أنهم سمعوا دوي انفجار 7 قنابل في حيهم .

وذكر مواطنون آخرون أن عدة ألواح من الطاقة الشمسية تعرضت لطلقات نارية راجعة .

بينما لفت آخرون إلى أنهم فكوا ألواحهم من على سطوح منازلهم قبل حلول الظلام تحسباً من إصابتها برصاص المبتهجين برأس السنة .

وحفلت صفحات الفيسبوك للعديد من المواطنين بانتقادات لاذعة لمطلقي العيارات النارية ، وكثر هم الذين أطلقوا سيلاً من السباب والشتائم بحق الذين احتفلوا في هذه المناسبة بالعيارات النارية والقنابل .

الوطن أون لاين