وبالقنابل اليدوية أيضاً.. احتفل مواطنون في حماة برأس السنة !

01-01-2023

وبالقنابل اليدوية أيضاً.. احتفل مواطنون في حماة برأس السنة !

لم يقتصر احتفال العديد من المواطنين في محافظة حماة ، برأس السنة على إطلاق العيارات النارية بشكل عشوائي من بنادق حربية آلية ، بل تجاوزوا باحتفالهم إلى حد رمي القنابل اليدوية ! .

وذكر مواطنون ، أن رشقات نارية كثيفة أطلقت بالهواء من شرفات منازل ما أرعبهم وأطفالهم .

فيما كشف مواطنون بمدينة سلمية  أنهم سمعوا دوي انفجار 7 قنابل في حيهم .

 وذكر مواطنون آخرون أن عدة ألواح من الطاقة الشمسية تعرضت لطلقات نارية راجعة .

بينما لفت آخرون إلى أنهم فكوا ألواحهم من على  سطوح منازلهم قبل حلول الظلام تحسباً من إصابتها برصاص المبتهجين برأس السنة .

 وحفلت صفحات الفيسبوك للعديد من المواطنين بانتقادات لاذعة لمطلقي العيارات النارية ، وكثر هم الذين أطلقوا سيلاً من السباب والشتائم بحق الذين احتفلوا في هذه المناسبة  بالعيارات النارية والقنابل .

الوطن أون لاين 

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