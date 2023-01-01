01-01-2023
وبالقنابل اليدوية أيضاً.. احتفل مواطنون في حماة برأس السنة !
لم يقتصر احتفال العديد من المواطنين في محافظة حماة ، برأس السنة على إطلاق العيارات النارية بشكل عشوائي من بنادق حربية آلية ، بل تجاوزوا باحتفالهم إلى حد رمي القنابل اليدوية ! .
وذكر مواطنون ، أن رشقات نارية كثيفة أطلقت بالهواء من شرفات منازل ما أرعبهم وأطفالهم .
فيما كشف مواطنون بمدينة سلمية أنهم سمعوا دوي انفجار 7 قنابل في حيهم .
وذكر مواطنون آخرون أن عدة ألواح من الطاقة الشمسية تعرضت لطلقات نارية راجعة .
بينما لفت آخرون إلى أنهم فكوا ألواحهم من على سطوح منازلهم قبل حلول الظلام تحسباً من إصابتها برصاص المبتهجين برأس السنة .
وحفلت صفحات الفيسبوك للعديد من المواطنين بانتقادات لاذعة لمطلقي العيارات النارية ، وكثر هم الذين أطلقوا سيلاً من السباب والشتائم بحق الذين احتفلوا في هذه المناسبة بالعيارات النارية والقنابل .
الوطن أون لاين
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