وفاة أسطورة كرة القدم بيليه

غيب الموت اليوم أسطورة كرة القدم البرازيلية إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، المعروف باسم بيليه والملقب بالجوهرة السوداء.

وهو من مواليد 23 أكتوبر 1940

مصنف من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "اللاعب الأعظم في العالم".

سجل مع منتخب البرازيل 77 هدفا في 92 مباراة وحافظ طويلا على لقب الهداف التاريخي للسامبا حتى معادلة نيمار له مؤخرا. وفي كأس العالم هو أصغر مسجل وأصغر فائز باللقب وأصغر مسجل في مباراة نهائية لكأس العالم وأصغر من سجل هاتريك في كأس العالم وهو اللاعب الوحيد الفائز بكأس العالم 3 مرات 1958، 1962 و 1970 واللاعب الوحيد الذي لعب مبارتين نهائيتين في كأس العالم بينهما 12 سنة.

ومن القلة ممن سجل بمباراتين نهائيتين لكأس العالم بجانب مواطنه فافا والألماني برايتنر والفرنسي زيدان والفرنسي الآخر مبابي.

مع الأندية لعب 700 مباراة خلال مسيرته على مستوى الدوري مع سانتوس و نيويورك كوزموس.. سجل فيها 655 هدفا.

الوطن أون لاين