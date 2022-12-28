تقنية يابانية لقتل الخلايا السرطانية

ابتكر علماء يابانيون آلية جديدة لاستخدام الحمض النووي لقتل الخلايا السرطانية، يمكن أن تمهّد الطريق لعلاج المرض، وفقاً لما نشرته مجلة “American Chemical Society”.

وتستهدف الطريقة الحديثة سرطان عنق الرحم البشري، الخلايا المشتقة من سرطان الثدي، وخلايا الورم الميلانيني الخبيث في الفئران، بحسب ما نقلته صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وتستخدم الآلية المبتكرة زوجاً من الحمض النووي القاتل للسرطان على شكل مشبك شعر، يتم حقنه في الخلايا السرطانية، فيرتبط بجزيئات تسمّى “microRNA”، التي يتم إنتاجها بشكلٍ مفرط في بعض أنواع السرطان، وبمجرّد اتصالها بـ”microRNA”، تتفكك وتشكّل سلاسل أطول من الحمض، تخلق استجابة مناعية.

واعتبر الجهاز المناعي أن خلايا الحمض النووي الريبوزي الميكروي “microRNA” المفرطة الإنتاج، خطيرة، ما ينشّط استجابة مناعية طبيعية تقتل الخلايا السرطانية، بحسب الدراسة.

وقال فريق البحث الياباني، إن “طريقتهم تختلف عن الأساليب الحالية، ويمكن أن تبشر بعصر جديد من أدوية السرطان المتقدمة، باعتبارها المرة الأولى التي يتم فيها تطوير خيط الحمض النووي على شكل دبوس شعر يمكنه تنشيط استجابة مناعية طبيعية لاستهداف وقتل خلايا سرطانية معيّنة”.

وأفاد البروفيسور من جامعة “طوكيو”، ومؤلف الدراسة، أكيميتسو أوكاموتو، بأن: “نتائج هذه الدراسة تعتبر أخبار جيدة للأطباء والباحثين لاكتشاف أدوية لمرضى السرطان، ونعتقد أنها ستمنحهم خيارات جديدة لتطوير الأدوية وسياساتها”.

يُذكر أن استخدام الحمض النووي والحمض النووي الريبوزي في علاج السرطانات كان أمراً صعباً للغاية، كونه من الصعب حملهما على التمييز بين الخلايا السرطانية والخلايا السليمة، بذلك فإن الجهاز المناعي للمريض يمكن أن يتأثر سلباً في حالة مهاجمة الخلايا السليمة.