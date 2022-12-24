خسارة جديدة لمنتخبنا الكروي أمام عُمان

تعرض منتخبنا الوطني لكرة القدم لخسارة جديدة هي السادسة على التوالي بقيادة المدرب حسام السيد وكانت أمام منتخب عمان بهدفين لهدف.

المباراة أقيمت بدبي بمناسبة استعداد منتخب عمان لكأس الخليج.

المنتخبان قدما مباراة دون المستوى بأداء ضعيف ورتم بطيء وأخطاء مشتركة.

لعب منتخبنا كعادته مدافعاً منذ البداية، ومن خطأ دفاعي ساذج تلقى مرمانا أول الأهداف في الدقيقة ٢٢، واستمر العمانيون بالسيطرة على المباراة حتى نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني بدأت المباراة سجالاً بين الطرفين وتمكن منتخب عمان من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة ٥٨، وبعد دقيقتين قلص منتخبنا الفارق عبر لاعب الوسط أحمد الأشقر.

تراجع المنتخب العماني وانقلبت السيطرة لمنتخبنا وحاول مرارا إدراك التعادل دون أن يتمكن من ذلك لسوء الانتشار وسوء بناء الهجمات والفشل بصنع فرص مباشرة لتكون النهاية لمصلحة منتخب عمان.

المنتخبان سيتقابلان مرة أخرى يوم الجمعة القادم.

الوطن أون لاين