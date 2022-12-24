عبر عريضة ورقية.. عشرات الآلاف يطالبون "الفيفا" بإعادة نهائي مونديال قطر

وقّع أكثر من مئتي ألف شخص على عريضة موجهة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا"، للمطالبة بإعادة المباراة النهائية في مونديال قطر بين فرنسا والأرجنتين.

وتزعم العريضة أن التحكيم في المباراة غير نزيه، لأن ركلة جزاء الأرجنتين "لم تكن موجودة"، إضافةً إلى وجود خطأ على مبابي قبل هدف دي ماريا.

ورغم العدد الضخم من التوقيعات على هذه العريضة إلا أن فرصة إعادة المباراة معدومة، وفقاً لصحيفة "التايمز".

وشهد نهائي المونديال أحداثاً مثيرة، حيث سجلت الأرجنتين أولاً عبر ركلة جزاء سددها ليونيل ميسي، قبل أن يضيف دي ماريا الثاني قبيل نهاية الشوط الأول.

واستمرت المباراة بنتيجة 2-0 حتى الدقيقة 80، حين بدت الأمور تتجه بشكل كامل نحو تتويج مريح للأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها.

لكن منتخب "الديوك" نجح عبر نجمه الشاب كيليان مبابي من تعديل النتيجة، حيث سجل أولاً من ركلة جزاء ثم سجل الثاني بعده بـ90 ثانية فقط.

وانتهت المباراة بوقتها الأصلي بالتعادل بهدفين لمثلهما، واتجهت إلى الوقتين الإضافيين.

وفي الشوط الإضافي الثاني سجل ميسي الهدف الثالث للأرجنتين، لكن مبابي نجح قبل 3 دقائق من نهاية الوقت في تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء.

واتجه الحسم إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للأرجنتين بنتيجة 4-2.

وتصدى حارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز لركلة الفرنسي كينغسلي كومان الترجيحية، قبل أن يضيع أوريلين تشواميني ركلة أخرى.

يشار إلى أن "الفيفا" لم يسبق له أن أعاد مباراة نهائية في أي مونديال سابق، وذلك رغم وجود العديد من الحالات المثرة للشك في الكثير من النسخ.