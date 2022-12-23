تشيلي تفتح سفارة في فلسـطين

أعلن رئيس تشيلي غابرييل بوريك مساء الأربعاء، أنّ بلاده سترفع مستوى تمثيلها في الأراضي الفلسـطينية إلى سفارة، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتأتي هذه الخطوة الجديدة، بعدما افتتحت تشيلي مكتبا تمثيلياً لدى السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله في الضفة الغربية المحـ. ـتلّة في عام 1998.

وفتحت السلطة في المقابل سفارة فلسـطينية في سانتياغو.

وتوجد في تشيلي جالية فلسطينية كبيرة وتصل إلى 300 ألف شخص، ويتركّز نشاطهم بشكل أساسي في قطاعي التجارة وصناعة النسيج. كما انخرطوا بنجاح في السياسة.

وفي تشيلي نادٍ لكرة القدم يدعى بالستينو (فلسطيني) أسّسه في 1920 مهاجرون عرب ويتابع مبارياته اليوم آلاف المشجّعين.