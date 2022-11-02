المتأهلون رسمياً إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا

حسم 14 فريقاً مقعده إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، ويتبقى مقعدين فقط يُحسما بين 4 فرق اليوم الأربعاء في الجولة الأخيرة من المسابقة الأوروبية.

وخطفت أندية توتنهام الإنجليزي وإينتراخت فرانكفورت الألماني بطاقتي التأهل الثلاثاء، بعد فوزهما بذات النتيجة 2-1 على كل من مارسيليا الفرنسي وسبورتنغ لشبونة البرتغالي على الترتيب.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل، خرج أتلتيكو مدريد من كل المسابقات الأوروبية، بعد خسارته أمام بورتو البرتغالي 2-1، ليُحرم الفريق الإسباني حتى من اللعب في الدوري الأوروبي بعد احتلاله المركز الأخير في المجموعة.

في المقابل، أكد بايرن ميونيخ الألماني علو كعبه بفوزه على إنتر ميلان الإيطالي بهدفين دون مقابل، وكان الفريقان سبق وأن ضمنا الوصول سوياً إلى دور الـ 16.

ولم ينفع برشلونة الفوز على فيكتوريا بلزن بـ 4-2 بعد تأكيد خروجه من البطولة في الجولة السابقة، وانتقاله إلى بطولة الدوري الأوروبي للموسم الثاني على التوالي.

وفاز ليفربول الإنجليزي على نابولي الإيطالي بهدفين مقابل لا شيء، سجلهما المصري محمد صلاح والإرغوياني داروين نونيز، وكان الفريقان قد تأهلا معاً للدور المقبل.

وغداً تنتظر المجموعتان الخامسة والسادسة معرفة المتأهل الثاني رفقة تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني على الترتيب.

في المجموعة الخامسة، بطاقة التأهل محصورة بين ميلان الإيطالي "7 نقاط" وسالزبورج النمساوي "6 نقاط"، حيث يلتقي الفريقان على ملعب سان سيرو في إيطاليا.

في المجموعة السادسة، بطاقة التأهل محصورة بين شاختار دونتسك الأوكراني "6 نقاط" ولايبزج الألماني "9 نقاط"، ويلتقي الفريقان في بولندا كأرض بديلة للفريق الأوكراني.

أما المتأهلون لدور الـ 16 هم: نابولي - ليفربول - بورتو - كلوب بروج البلجيكي - بايرن ميونيخ - إنتر ميلان - توتنهام – إينتراخت فرانكفورت - تشيلسي - ريال مدريد - مانشستر سيتي - بروسيا دورتموند - باريس سان جيرمان - بنفيكا البرتغالي.