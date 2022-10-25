في السويداء.. تزوير معاملات هرباً من وضع مبالغ مالية في البنك !

كشف أحد المهندسين في وزارة النقل «وجود إشعارات مصرفية مزورة ضمن معاملات بيع وفراغ ونقل بعض السيارات في مديرية نقل السويداء، وأن الأمر حالياً في القضاء».

وأكد أن «الغاية من وجود هذه الإشعارات المزورة في معاملة البيع والفراغ والنقل هي تهرب البائع والشاري من إيداع المبالغ المالية المطلوبة في البنك لقاء عمليات البيع أو الفراغ أو نقل ملكية السيارات»، مبيناً أنه يصعب على موظفي النقل كشف تزوير هذه الإشعارات وذلك لعدم وجود إشعارات مصرفية موحدة وأنه من المفترض توحيد هذه الإشعارات.

وفي السياق ذاته، كشف التقرير الصادر عن وزارة النقل أن التحصيل المالي لرسوم المركبات الآلية وصل إلى 75 مليار ليرة منذ بداية العام الحالي لغاية 20 من الشهر الحالي، في حين وصلت قيمة التحصيل المالي وللفترة نفسها من العام الفائت إلى 90 مليار ليرة.

وذكر التقرير أن السبب الرئيس في انخفاض نسب التحصيل يعود إلى عدم وجود تسجيل لسيارات سياحية خلال هذا العام على عكس العام الفائت، وحسب التقرير فإن مديرية نقل دمشق قد حققت أعلى نسبة تحصيل حيث وصل التحصيل فيها إلى 20 مليار ليرة، في حين حققت حلب وريف دمشق 10 مليارات لكل واحدة منهما، وطرطوس 7 مليارات ليرة، تليها حمص واللاذقية 6 مليارات كلّ على حدة، وحماة 4 مليارات ليرة، وبقية المحافظات تراوح التحصيل فيهم بين المليار والمليارين كل واحدة منها، عدا إدلب والرقة حيث لم يتجاوز فيهما التحصيل وكل على حدة 500 مليون ليرة، في حين وصل عدد المعاملات المنجزة في كل المديريات إلى حدود 1،6 مليون معاملة.

تشرين