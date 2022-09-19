:شبكة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية تعمل في جميع قارات الأرض

أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، أن شبكة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "Starlink" التابعة له تعمل الآن في جميع قارات الأرض، بما في ذلك القارة القطبية الجنوبية.

وكشف ماسك عن وصول الانترنت الفضائي التابع له إلى القارة القطبية الجنوبية، حيث تختبر مؤسسة العلوم الوطنية "NSF" إحدى محطات الإنترنت الخاصة بـ "Starlink"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وأشار ماسك إلى أن شركة "SpaceX" تطلق أقماراً صناعية من "Starlink" كل 5 أيام تقريباً، لافتاً إلى أنها تخطط لإطلاق 100 مهمة مدارية في عام 2023.

وتضم محطة "ماكموردو" في القطب الجنوبي ما يقرب من 1000 شخص، يعيشون ويعملون هناك خلال فصل الصيف، ولديهم بالفعل إنترنت عبر الأقمار الصناعية، لا يمكن الاعتماد عليه في الظروف القاسية.

ويوجد حالياً رابط 17 ميغابت في الثانية إلى الأبد، وفقا لبرنامج الولايات المتحدة للقطب الجنوبي، ولكن مع "Starlink" ستكون خدمة الإنترنت أفضل، وليست غير مكتملة كما في السابق، وفقاً لماسك.

ونشرت شركة "SpaceX" بنجاح في وقت سابق، 51 قمراً صناعياً آخر من "Starlink" في الفضاء، لتكمل مهمتها الأربعين حتى الآن هذا العام.

وفي وقت سابق، وافق إيلون ماسك على تزويد أوكرانيا بخدمة "Starlink" للاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

وجاء إعلان ماسك عقب طلب من وزير التحول الرقمي في أوكرانيا ميخائيل فيدوروف، الذي طالب ماسك بتزويد أوكرانيا بمحطات "Starlink".

و" Starlink" هي خدمة إنترنت عالي السرعة عبر الأقمار الصناعية، تزودها شركة " SpaceX" التي يملكها إيلون ماسك.