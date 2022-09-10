من هو الفريق الأوروبي الذي يشجعه زعيم كوريا الشمالية؟

رغم الغموض الذي يكتنف شخصية زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والمعلومات الشحيحة عن هواياته واهتماماته خارج نطاق السياسة والحكم، إلا أن تقارير بريطانية كشفت عن ولعه بكرة القدم، وكشفت النقاب عن الفريق الأوروبي المفضل بالنسبة له.



بحسب تقرير لموقع Sport Bible البريطاني، فإن كيم جونغ أون يُعد من كبار المشجعين والمعجبين بفريق مانشستر يونايتد.

وحسب الموقع، فإن كيم جونغ أون أفصح عن ميوله الكروية بتشجيع “الشياطين الحمر” خلال جلسة خاصة جمعته بالسيناتور الإيطالي السابق أنطونيو رازي.

ولا يُنظر إلى كيم على أنه مشجعٌ حديث الارتباط بمانشستر يونايتد، بل بدأ ذلك منذ فترة طويلة، حيث يُعتبر من أشد المعجبين بإمكانيات الدولي الإنجليزي الأسبق واين روني، الذي سبق له الدفاع عن ألوان “الشياطين الحمر”.

واستند الموقع البريطاني على تقارير محلية صادرة في عام 2014، كشفت حينها أن كيم (39 عاماً حالياً) أمر القناة التلفزيونية الحكومية الرسمية ببث مباريات مانشستر يونايتد على الهواء مباشرة عبر شاشتها.

وأكد السيناتور رازي في مقابلة أخرى مع صحيفة the sun، أن عشق كيم لمانشستر يونايتد بدأ ينمو ويكبر بشكل ملحوظ في الفترة ما بين عامي 2014 و2017.



ومع ذلك لا يقارن زعيم كوريا الشمالية شخصيته بأي من لاعبي “الشياطين الحمر” لا في الماضي ولا في الحاضر مثل الفرنسي إريك كانتونا والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وعندما سُئل السيناتور الإيطالي عن أي من لاعبي يونايتد يشبه في شخصيته وطباعه الرئيس الكوري الشمالي، أجاب: “لا، كيم هو كيم، لا أحد يشبهه”.

وحسب رازي، فإن هناك تطلعات لدى كيم جونغ أون، بأن يغزو لاعبو بلاده مسابقات كرة القدم في القارة الأوروبية العجوز، وبالتحديد “البريميرليغ”.

اللاعب الكوري الشمالي الذي احترف في إيطاليا

ويرى كيم أن هذا الحلم سيصبح حقيقة، خاصة بعد انتقال مواطنه هان كوانغ سونغ (23 عاماً) إلى بيروجيا الإيطالي في أغسطس/آب 2017.

وخلال رحلته في إيطاليا، خاض سونغ تجارب أخرى مع فريق يوفنتوس للشباب والفريق الأول أيضاً، قبل أن ينتقل إلى صفوف الدحيل القطري ويُتوج معه بلقب الدوري المحلي.

ويعتقد كيم أن سونغ هو نموذج مشرف للمواهب الكروية في كوريا الشمالية، القادرة على تحقيق تقدم ملحوظ في صناعة كرة القدم.



ووصل كيم جونغ أون إلى زعامة كوريا الشمالية عام 2011، بعد وفاة والده كيم جونغ إيل، الذي حكم البلاد في الفترة ما بين عام 1994 حتى وفاته.

ويحمل مانشستر يونايتد الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي برصيد 20 لقباً، بفارق لقب وحيد عن غريمه ليفربول.

ومنذ رحيل السير أليكس فيرغسون، المدرب الأسطوري “للشياطين الحمر”، يغيب اللقب عن خزائن النادي وبالتحديد منذ موسم 2012-2013.

وتُوج يونايتد بالعشرات من الألقاب، منها كأس الاتحاد الإنجليزي 12 مرة، وبكأس الرابطة خمس مرات، بالإضافة إلى لقبين في دوري أبطال أوروبا، وواحد في كل من كأس العالم للأندية والدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي، وغيرها من البطولات المحلية.