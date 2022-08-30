الرئيس التونسي يحذر واشنطن: لا تتدخلوا في شؤوننا الداخلية

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء، تمسك بلاده بسيادتها ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، خلال لقائه بمساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف.

وأعرب سعيّد لليف خلال لقائهما في قرطاج، عن استيائه من التصريحات التي أدلى بها عدد من المسؤولين الأمريكيين في الفترة الأخيرة، وفقاً لصحيفة "الشروق" الجزائرية.

وأوضح سعيّد العديد من المسائل المتصلة بالمسار الذي تعيشه تونس، حيث فنّد خلالها العديد من الادعاءات التي تُروّج لها أطراف معلومة، بحسب تعبيره.

وطالب سعيّد السلطات الأمريكية أن تستمع إلى نظيرتها التونسية، وذلك لمعرفة حقيقة الأوضاع.

وفي السياق، دعا الرئيس سعيّد المجموعة الدولية لأن تقوم بدورها كاملاً، وذلك للمساهمة في استعادة الشعب التونسي للأموال المنهوبة.

وذكرت الرئاسة التونسية في بيان، أن اللقاء كان مناسبة لتناول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس، والدور الذي يمكن أن تضطلع به المجموعة الدولية للمساعدة على تجاوز الصعوبات التي تمرّ بها البلاد.

كما تناول اللقاء بين سعيّد وليف، تطور العلاقات الثنائية بين تونس وأمريكا، وذلك فقاً لبيان الرئاسة التونسية.

ورفض الرئيس التونسي قيس سعيد في وقت سابق من شهر آب/ أغسطس الجاري، بشكل قاطع، التدخل في اختيارات الشعب التونسي، إو الحكم بلسانه.

وأشار سعيّد في لقاء مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي عثمان الجرندي، إلى أن تونس دولة حرة ومستقلة، وتلتزم بالشرعية الدولية والقانون الدولي.