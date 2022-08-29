التجارة بين سوريا والإمارات في المرتبة الأول عربياً

قال رئيس مجلس الأعمال السوري الإماراتي غزوان المصري إن حجم التبادل التجاري بين سوريا ودولة الإمارات يحتل المرتبة الأولى عربياً والثالثة عالمياً.

كلام المصري جاء خلال اجتماع مجلس الأعمال السوري الإماراتي يوم الأحد في العاصمة دمشق، بحسب ما نقلت وسائل إعلام سورية رسمية.

وقال المصري إن دولة الإمارات من أهم الشركاء التجاريين لسورية على المستوى العالمي حيث تستحوذ على ما نسبته 14 بالمئة من تجارة سوريا الخارجية.

من جانبه، قال نائب رئيس المجلس أنس معتوق إن خطة عمل المجلس للعام القادم تتضمن التجهيز لزيارات متبادلة لرجال الأعمال في البلدين وزيادة مساحة معرض "فود إكسبو" للصناعات الغذائية.

ولفت معتوق إلى إنه يجري حالياً تشجيع رجال الأعمال السوريين على زيارة المعارض المقامة في الإمارات وتفعيل حركة الصادرات وحث رجال الأعمال الإماراتيين على الاستثمار في سوريا في مختلف القطاعات.

يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين سوريا والإمارات بلغ خلال عام 2020 نحو 2.6 مليار درهم، ونحو نصف مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2021، بحسب تصريحات سابقة لوزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله المري لموقع "الإمارات اليوم".

وأكد المري أن قيمة الاستثمار السوري المباشر في دولة الإمارات بلغ 1.5 مليار درهم في نهاية العام 2019.