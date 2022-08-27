أمر إداري ينهي الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين

27-08-2022

أمر إداري ينهي الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين

أصدر الرئيس بشار الأسد  أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين وتسريح الضباط والطلاب الضباط المجندين الملتحقين بالخدمة الإلزامية وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من 2022/10/1 م.

وبحسب الأمر الإداري ينهى الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين اعتباراً من تاريخ 2022/10/1 م وفقاً لما يلي: أـ الضباط المجندون المحتفظ بهم، ب ـ الطلاب الضباط المجندون المحتفظ بهم من كافة الاختصاصات، ج ـ الضباط والطلاب الضباط الاحتياطيون (المدعوون الملتحقون) لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنة فأكثر حتى تاريخ 2022/8/31م ضمناً».

ويسرّح الضباط والطلاب الضباط المجندون الملتحقون بالخدمة الإلزامية اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمتهم الإلزامية وفق القوانين والأنظمة.

وينهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من تاريخ 2022/10/1 م وفقاً لما يلي: أـ صف الضباط والأفراد الاحتياطيون (المحتفظ بهم، والمدعوون الملتحقون) لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية ست سنوات ونصف فأكثر حتى تاريخ 2022/8/31م ضمناً، ب ـ صف الضباط والأفراد الاحتياطيون (المحتفظ بهم، والمدعوون الملتحقون) من مواليد عام 1983م لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 2022/8/31م، والتسريح لاحقاً لمن يُتمّ السنتين خدمةً احتياطيةً فعلية لهذه المواليد.

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