ماذا يحدث إن خفضنا استهلاك الملح مقدار غرام واحد يومياً؟

أغلبنا يعلم بأن استهلاك الملح بكثرة يرفع ضغط الدم، والذي بدوره يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية.

ولكن وفقاً لما نشره موقع "ساينس ألليرت" Science Alert، هو أن دراسة حديثة حددت العلاقة بين الإفراط في تناول ملح الطعام والنوبات القلبية.

وبالنظر إلى البيانات الصحية الخاصة بالبالغين في الصين، قدّر باحثو الدراسة أن تقليل تناول الملح بمقدار 1 غرام يومياً فقط سيكون كافياً لمنع 9 ملايين حالة من السكتة الدماغية و النوبات القلبية من الآن وحتى عام 2030.

وأشار الباحثون، الى أنه من الممكن أن تكون من بين تلك الحالات 4 ملايين حالة تؤدي إلى الوفاة،.

مما يعني أنه يمكن لمثل هذا الإجراء البسيط أن ينقذ الكثير من الأرواح.

5 غرامات فقط يومياً

وفي الصين، يبلغ متوسط استهلاك الملح للفرد الواحد يومياً 11 غراماً، أي أنه أعلى بكثير من الـ5 غرامات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية.

وقد جمع الباحثون في دراستهم الجديدة، أحدث الإحصائيات حول حجم السكان في الصين واستهلاك الملح وضغط الدم ومعدلات المرض.

إلى ذلك، نظر الباحثون في سيناريوهين آخرين إلى جانب تخفيض الاستهلاك اليومي من الملح مقدار غرام الواحد، وهما:

تقليل 3.2 غرام من الاستهلاك اليومي الحالي (أي انخفاض بنسبة 30% عن المتوسط) بحلول عام 2025، وتقليل تناول الملح إلى 5 غرامات يومياً بحلول عام 2030.

وأوضح الباحثون أنه إذا تم تحقيق الخفض المستهدف، فإنه سيمكن منع ما يصل إلى نصف عدد الوفيات المتعلقة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وذلك بسبب الانخفاض المقدر في ضغط الدم الانقباضي.

ونوه الباحثون، في هذا السياق، إلى أن التخفيض يجب أن يكون ثابتاً على مدى عدة سنوات.

بدائل الملح

كما أشار الباحثون إلى أهمية "اللجوء إلى بدائل الملح منخفضة الصوديوم عالية البوتاسيوم.

إضافة الى التثقيف الصحي للطهي في المنزل وإصدار التوجيهات للمطاعم، والتي أظهر بعضها بالفعل نتائج واعدة" في تقليل استهلاك الملح يومياً.

واقتصرت الدراسة الحالية على البحث في الانخفاض المُحتمل لحالات أمراض القلب والأوعية الدموية.

لكن نتائجها ترجح أن تقليل تناول الملح سيكون له فوائد أخرى متعددة أيضاً.

خاصةً وأنه تم ربط تناول الكثير من الملح بأنواع معينة من السرطانات ومشاكل الكلى المختلفة، على سبيل المثال.