فوز جدير لمنتخب ناشئات السلة على أندونيسيا

حقق منتخبنا الوطني بكرة السلة للناشئات تحت 16 سنة فوزاً هاماً وجديراً على نظيره الأندونيسي في ختام الدور الأول من بطولة آسيا المستوى (ب) بفارق نقطة واحدة وبنتيجة 75-74.

البداية كانت هجومية وقوية لأندونيسيا حيث وصلت لاعباته بسهولة لسلة منتخبنا وسجلن وسط ارتباك في هجوم منتخبنا اللواتي أضعن لاعباته أسهل السلات لينتهي الربع لمنتخب أندونيسيا 24-16.

وفي الحصة الثانية تنفست لاعباتنا الصعداء ونجح مدربنا في إعادة الروح للمنتخب فتحسن الأداء وقلّت الأخطاء ووصلن لسلة أندونيسيا وسجلن ونجحن بتقليص الفارق ومن ثم التقدم وأنهين الربع لمصلحتهن بواقع 21-14.

في الربع الثالث تكافأ الأداء بين المنتخبين وتبادلا أدواء التقدم وتعادلا لكن خبرة لاعبات أندونيسيا فرضت نفسها في الثواني الأخيرة من عمر الحصة وحسمن النتيجة 19-16.

في الأخير شهد إثارة كبيرة من المنتخبين وتقدم منتخب أندونيسيا ووسع الفارق إلى ست نقاط لكن لاعباتنا نجحن في العودة وقلصن الفارق ومن ثم التقدم والفوز بنتيجة الربع 22-17.

وبهذه النتيجة حل منتخبنا في المركز الثاني بمجموعته تأهل منتخبنا للدور الذي سيبدأ يوم الثلاثاء القادم وسيلتقي صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية.

يذكر أن منتخبنا فاز في لقائه الأزل بالبطولة على منتخب ساموا بنتيجة 75-63 وخسر مباراته الثانية أمام الفليبين 86-93.

الوطن أون لاين

