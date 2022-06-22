مخططات تنظيمية تعالج السكن العشوائي وإعادة الإعمار لن تبدأ عشوائياً 

كشف وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أنه ستتم إعادة تنظيم جميع الضواحي المتضررة من آثار الحرب حتى ولو كانت هذه الضواحي منظمة قبل الحرب ولها سجل عقاري.

وقال عبد اللطيف إن "إعادة الأعمار" لا يمكن أن تكون بشكل عشوائي لذلك لا بدّ من التخطيط لها، لافتاً إلى وجود دراسات تنظيمية حالياً وبعدها سنكون قيد الإنجاز.

وأشار وزير الأشغال العامة والإسكان إلى أن التخطيط التنظيمي الجديد سوف يسهم في معالجة مناطق السكن العشوائي وإعادة هيكليتها وتنظيمها بما يخدم هذه المناطق.

ولفت في حديثه إلى أن هدف الوزارة أثناء العمل في المناطق التي تمّ تحريرها هو وضع دراسة تخطيطية لمشروع إعادة الإعمار لذلك فإن العمل الأساسي الذي نقوم به قبل الدخول بأي عمل آخر هو العمل التخطيطي في وضع دراسة تخطيطية لأغلبية المناطق التي تم تحريرها لكون بعض هذه المناطق كانت تحتوي أبنية مخالفات وتعدّيات ومن الطبيعي ألّا نعيد بناءها من دون تخطيط سليم مبني على أسس سليمة.

وأضاف: بدأنا في الواقع بعملية التخطيط على كل مستوياته من الأعلى وهو التخطيط الإقليمي والشامل وصولاً إلى المستوى الأخير وهو مستوى التخطيط المحلي والعمراني، وإذا كانت المنطقة منظمة تعاد دراسة مخططها التنظيمي وفي حال كانت ضمن المخالفات يوضع مخطط تنظيمي لها.