الجيش الأردني يعلن مقتل جندي وإصابة ثلاثة من قواته 

أعلن الجيش الأردني مقتل أحد جنوده وإصابة ثلاثة آخرين من قوات حفظ السلام في هجوم مسلح في مالي.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصـدر عسـكري مسـؤول فـي القيـادة العامـة للقـوات المسـلحة الأردنية قوله إن دورية لقوة الانتشار السريع الأردنية المتواجدة في مالي ضمن قوات حفظ السلام "تعرضت لهجوم مسلح أدى إلى استشهاد الرقيب علي جمعة شحادة الجوابرة".

وتشارك قوة الانتشار السريع الأردنية في مالي في إطار مشاركتها قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وينتشر 639 من أفراد الجيش والشرطة الأردنيين حالياً في عمليات حفظ السلام الأممية في عدد من الدول، بينها مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى وقبرص وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال والسودان وجنوب السودان، حسبما أوردت قناة "المملكة".

وتعيش مالي الواقعة في غرب قارة إفريقيا، في أوضاع أمنية غير مستقرة، وسط نشاط لحركات انفصالية وجهادية في شمال البلاد منذ سنوات.