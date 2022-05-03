03-05-2022
الرئيس الأسد يتلقى برقيات التهنئة من رؤساء وقادة دول عربية وأجنبية ب
بمناسبة عيد الفطر السعيد تلقى السيد الرئيس بشار الأسد برقيات تهنئة من رؤساء وقادة دول عربية شقيقة وأجنبية صديقة تمنوا فيها لسيادته دوام الصحة والخير وللشعب السوري الازدهار والتقدم.
وتلقى سيادته برقيات من:
الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الوزراء حاكم دبي .
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي.
الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية.
الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.
الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان.
الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان.
الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان.
رئيس جمهورية الفلبين رودريغو دوتيرتي.
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