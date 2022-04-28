ما سبب تمويل شركات الصرافة أجور الشحن للمستوردات.. ؟!

كشف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق “محمد الحلاق” أنه سابقاً كانت تتم شراء المستوردات مع خدمة إيصال المشتريات “واصل”، لكن بسبب ظروف كورونا والإجراءات التي سادت خلال الفترة الماضية ومشاكل الشحن والحاويات، إضافة لارتفاع أسعار النفط عالمياً خاصة مع تطورات الحرب الأوكرانية، توقفت الكثير من الشركات عن البيع وفق خدمة الإيصال “واصل” واستبدلتها بإعطاء سعر أرض مرافئ الشحن.

وأضاف في تصريحات صحفية أنه «حين تصبح البضاعة جاهزة لعملية الشحن، يتم طلب سعر وكلفة الشحن ليتم تنفيذ العملية» وهو ما اعتبره الحلاق مسهماً في خلق مشكلة الدفع على مراحل، مرحلة أولى قيمة البضاعة في أرض المعمل أو مرافئ الشحن، وفي مرحلة لاحقة يتم دفع الأجور، وبالمحصلة باتت أجور الشحن مرتفعة جداً ولا تتناسب مع ثمن البضاعة، مبيناً أن قيم الشحن تساوي في بعض الحالات قيم البضاعة المستوردة خاصة مستوردات وعمليات شحن البضائع الصينية وهو ما استدعى تمويل عمليات الشحن من قبل شركات الصرافة.

وكان مصرف سورية المركزي أعلم شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية بإمكانية تمويل أجور الشحن غير مدفوعة القيمة الخاصة بعمليات الاستيراد الممولة عن طريقهم للمواد المدرجة وغير المدرجة بالقائمة المرفقة بقرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم 194 الذي صدر مع نهاية شهر شباط من العام الجاري وتعديلاتها وسواء وردت هذه الأجور ضمن الفاتورة الممولة أم وردت بموجب فاتورة مستقلة.