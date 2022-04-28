إخلع حذاءك عند الزيارة 

28-04-2022

إخلع حذاءك عند الزيارة 

لمن يدخل البيوت بحذائه و يظن أنها عادة حضارية متقدمة ،بينما هي تدمر الصحة و ليس لها علاقة برقي الشخص و نظافته ..

اخلع نعليك .. عادات الكثير من الدمشقين و اليابانين والروس ومعظم الأروبيين  و الأتراك .. هي الأفضل ..

عادة خلع الحذاء و وضعه على رف جانبي قبل دخول البيت و تخصيص حذاء خفيف

اليوم ..

يكتشف علماء البكتريا أن خلع الحذاء عند باب المنزل قبل الدخول يجنب سكان المنزل عدد من الجراثيم يصل إلى 420 نوع ، فوفقا لدراسة أجراها تشارلز جيربا الأخصائي في علم الأحياء الدقيقة في جامعة أريزونا

تبين أن الناقل الأساسي للجراثيم المسببة للالتهابات في الأمعاء، و المجاري البولية،و الفشل الكلوي ،، هو الحذاء ..

و يأتي تلوث أسفل الأحذية من الشوارع ..و المشي فوق مخلفات الطيور ..و دخول المراحيض العامة و الخاصة ..و المشي قرب مجاري الصرف الصحي في الشتاء ، و كذلك أرضيات المشافي .

و أكدت الباحثة النمساوية داغمار شودر من موقع فوكوس أن الأحذية هي الأكثر خطورة في نقل البكتيريا الدقيقة ..
و وجهت توصية بسيطة لتفادي هذه البكتيريا،و هي عدم دخول غرفة المعيشة و الطعام بأحذيتنا .. والأفضل هو خلع الحذاء عند عتبة المنزل خاصة إذا كان بالمنزل أطفال ..

 رجاء اخلعوا أحذيتكم قبل دخول المنازل 

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