أحد الأخطاء الشائعة التي تساهم في اصفرار الأسنان.. يمكن تجنبه بسهولة

حذر طبيب الأسنان فراخ حميد من خطأ بسيط في طريقة تنظيف الأسنان، والذي قد يؤدي إلى اصفرارها بشكل غير متوقع.

وفقًا لما نشرته صحيفة “ميرور”، أشار حميد إلى أن الخطأ الشائع الذي يرتكبه الكثيرون هو استخدام فرشاة الأسنان دون تبليلها بالماء قبل وضع المعجون.

وعلق قائلاً : “تلك الخطوة البسيطة تسهل توزيع معجون الأسنان على جميع الأسنان، مما يجعل التنظيف أكثر فعالية”.

وأضاف الطبيب أن تبليل الفرشاة بالماء يجعلها أكثر نعومة، وبالتالي أكثر لطفًا على اللثة والأسنان، وهذا يمكن أن يقلل من خطر التهيج أو الضرر. “

تذكر أن رشّة ماء سريعة على فرشاة الأسنان يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في نظافة الفم”، بحسب ما أوضح حميد.

كما أشار حميد إلى خطأ آخر يمكن أن يسبب ضررًا للأسنان، وهو تنظيفها بالفرشاة مباشرة بعد تناول الأطعمة الحمضية.

وأوضح أن هذا التصرف يمكن أن يؤدي إلى تآكل طبقة المينا، مما يكشف عن الطبقة الصفراء تحتها.

ولتجنب هذا الضرر، نصح حميد بالانتظار لبعض الوقت بعد تناول الأطعمة الحمضية قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة، مما يساعد في الحفاظ على قوة المينا وصحة الأسنان.

واختتم حميد بنصيحته النهائية : “للحفاظ على فم منعش وصحي، من المهم اتباع روتين تنظيف جيد، والذي يتضمن تنظيف الأسنان واللثة برفق لمدة دقيقتين مرتين يوميًا، بالإضافة إلى استخدام غسول الفم أو معجون الأسنان المضاد للميكروبات، وزيارة طبيب الأسنان بشكل منتظم”.



سكاي نيوز عربية