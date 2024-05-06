لماذا يجب تجنب شفط البطن للداخل؟

عضلات البطن من أكثر العضلات التي تعمل بشكل دائم في الجسم، فهي تؤدي دورًا مهمًا في استقرار الجسم، والحفاظ على توازنه، وحماية العمود الفقري، وتثبيت الأعضاء الداخلية في مكانها الصحيح.

ومع ذلك، بعض العادات اليومية والحالات الصحية قد تؤدي إلى اختلال في توازن هذه العضلات.

على المدى الطويل، يمكن أن يتسبب هذا في حالة تعرف باسم “متلازمة الساعة الرملية”، وهي تغير غير طبيعي في هيكل جدار البطن، مما يؤدي إلى ظهور تجاعيد في منتصف البطن، وقد يؤثر سلبًا على الأعضاء الداخلية إذا لم يتم التعامل معها.

إليك بعض الأسباب الشائعة لمتلازمة الساعة الرملية :

الحالات الخلقية : بعض الأشخاص يولدون مع حالات مثل انشقاق المعدة، ما يؤدي إلى نمو غير طبيعي لعضلات البطن وبالتالي إلى اختلال وظيفتها.

الوضعية السيئة : الوقوف أو الجلوس بطريقة غير صحيحة يسبب خروج العمود الفقري من انحنائه الطبيعي، مما يؤثر على توتر عضلات البطن.

الألم البطني : يمكن أن تسبب مشكلات في المعدة أو الكبد أو المرارة توترًا في عضلات البطن، سواء بشكل إرادي أو غير إرادي، ما يؤدي إلى عدم توازنها.

مشكلات صورة الجسد : بعض الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على بطن مسطحة قد يقومون بشفط معدتهم بشكل متكرر، ما يسبب ضغطًا على عضلات البطن ويؤدي إلى متلازمة الساعة الرملية بمرور الوقت.

هذا الشد المستمر يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية غير مرغوبة، مثل ضغط على العمود الفقري والرقبة، وتقليل المساحة المتاحة للأعضاء البطنية، وتسبب مشاكل في التنفس بسبب زيادة الضغط على الحجاب الحاجز.

إضافة إلى ذلك, يمكن أن يؤدي هذا إلى مشاكل في قاع الحوض مثل سلس البول أو البراز، واحتمال تدلي الرحم.

لحسن الحظ، يمكن تصحيح متلازمة الساعة الرملية من خلال تمارين تقوية العضلات التي تعزز من استقرار الجسد.

تمارين مثل الألواح الخشبية والجسور يمكن أن تكون مفيدة، وكذلك الأنشطة التي تساعد على استرخاء العضلات مثل اليوجا والبيلاتيس.

لتجنب هذه المشكلات، من المهم الحفاظ على وضعية جيدة وتجنب شد البطن بإفراط.

إذا كنت تشعر بألم غير مبرر في البطن، فمن الأفضل استشارة طبيب للتحقق من الأسباب الأساسية.

أما إذا كنت تشد معدتك لتحسين مظهرك، فإن التركيز على تقوية عضلات البطن والظهر بشكل طبيعي سيكون الحل الأمثل لتحسين الوضعية دون آثار جانبية سلبية.

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