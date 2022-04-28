الغاز بالروبل.. هل تنجح خطة بوتن في كسر عقوبات الغرب؟

على خلفية الحرب الدائرة في أوكرانيا التي شنتها روسيا منذ نحو شهرين، أعلنت كل من بولندا وبلغاريا أن موسكو ستوقف صادرات الغاز إليهما.

جاء القرار بعد أن قررت روسيا أن تدفع الدول "غير الصديقة" بالعملة الروسية الروبل، مقابل الغاز، أو تخاطر بانقطاعات في الإمدادات.

وقالت مجموعة النفط والغاز البولندية "بي جي نيغ"، إن عملاق الغاز الروسي "غازبروم" أبلغها بأنه سيوقف اعتبارًا من الأربعاء صادراته إلى بولندا عبر خط أنابيب "يامال" الذي تتولى تشغيله.

أما وزارة الطاقة البلغارية، فقالت إن "غازبروم" أخطرت شركة الغاز المملوكة للدولة في صوفيا، بأنها ستوقف إمدادات الغاز في نفس التوقيت.

وارتفع سعر الروبل الروسي، الثلاثاء، مقابل الدولار إلى 73 روبلًا لكل دولار واحد، ليحوم حول مستوياته قبل 24 فبراير عندما أرسلت روسيا عشرات الآلاف من قواتها إلى أوكرانيا.

الغاز بالروبل

خلال معركة الغاز بالروبل، حققت موسكو بعض النجاحات في ملف تصدير الغاز بعملتها المحلية، ووافق عدد من مشتري الغاز الروسي على تغيير عملة السداد لتكون الروبل الروسي، وفقًا لتصريحات سابقة لنائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك.

وتوقع المسؤول الروسي اتخاذ مستوردين آخرين قرار التحول إلى استخدام الروبل.

وفي سياق ذلك، أعلن وزير الاقتصاد الأرميني فاجان كروبيان، أن بلاد سددت عدة مدفوعات لشراء غاز طبيعي روسي بالروبل.

كما قال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو إن بودابست تعتزم دفع مقابل الغاز الروسي باليورو عبر بنك غازبروم.

ويقول الخبير المصرفي أحمد شوقي إن بيع الغاز الروسي بالروبل يهدد عرش الدولار الأميركي، مفسرًا أن "ذلك سيضغط على الدولار ويخفض سعره أمام العملات المختلفة".

ويضيف ، أن روسيا تمتلك احتياطيات ضخمة من النفط قد تكفي لمدة 30 عامًا على الأقل، أما احتياطياتها من الغاز فتكفي لمدة 50 عامًا، وهو ما يتيح لها التحكم في أسواق الطاقة.

"سكاي نيوز عربية"