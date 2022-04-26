في الصين… هاتف ذكي يهتم بحقولٍ شاسعة!

26-04-2022

في الصين… هاتف ذكي يهتم بحقولٍ شاسعة!

أظهرت بيانات رسمية أن مستوى “الميكنة الزراعية” في منطقة شينجيانغ بشمال غربي الصين، بلغ 85.7 بالمائة في عام 2022، لتحتل المنطقة بذلك الصدارة بين المناطق الأخرى على مستوى المقاطعة في الصين.

وبمساعدة هاتف ذكي، يمكن للفلاح أن يدير حقلاً بمساحة شاسعة، بينما يجعل نظام “بيدو” للملاحة عبر الأقمار الصناعية والقيادة الذاتية وغيرهما من التكنولوجيا الحديثة الزراعة أكثر دقة وراحة بالنسبة للفلاحين.

وعلى سبيل المثال، حقق قطاع زراعة القطن في شينجيانغ الميكنة الشاملة في مرحلتي الحرث والبذر، بينما بلغت نسبة الحصاد الميكانيكي 80 بالمائة.

المصدر: شينخوا

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