ماذا قد يحدث لك إذا عرف شخص ما رمز IMEI لهاتفك المحمول

ليس هناك شك في أن الهواتف الذكية أصبحت أعظم حليف لنا. بفضل هذه الأجهزة ، من الممكن تنفيذ مجموعة متنوعة من المهام والحفاظ على الاتصال بأشخاص آخرين من خلال التطبيقات التي يقدمونها لنا.

ومع ذلك ، على الرغم من التطور والتطور الذي تقدمه هذه الأجهزة ، فإن الحساسية الكامنة فيها أثناء اتصالها بالسحابة أمر لم يتم حله بالكامل بعد.



يرجع السبب وراء ذلك إلى العدد الكبير من الأساليب التي يستخدمها المتسللون لاختراق نظامك والوصول إلى معلومات المستخدم الحساسة. هذه هي الطريقة التي استغل بها المتسللون جميع نقاط الضعف في الهواتف الذكية للوصول إليها دون أن يلاحظها المستخدم.

ومع ذلك ، كان هناك قلق مؤخرًا بشأن احتمال أن يضطر هؤلاء المجرمين إلى التسلل إلى الهاتف من خلال رمز IMEI.

من الضروري توضيح أنه من خلال هذا العنصر الذي هو IMEI لا يمكن الحصول على بيانات الحساب المصرفي للمستخدم ، على الرغم من أن الأرقام التي يتكون منها مرتبطة بالمعلومات ذات الأهمية.



وهو أنه عندما يتعلق الأمر برمز IMEI ، فهو موجود فقط في صندوق الهاتف المحمول ، أو ظهر الهاتف ، في قسم الإعدادات أو يتم الحصول عليه من خلال رمز في البرنامج. لكل هذا ، سيكون من الصعب على الهاكر الحصول على مفتاح IMEI الخاص بالهاتف ما لم يتمكن من الحصول عليه بطرق أخرى تكون أنت سلببا فيها .



عند الحديث عن الوظيفة التي يفي بها رمز IMEI ، فهو مسؤول عن جمع المعلومات والبيانات من الجهاز فيما يتعلق بطراز الجهاز أو العلامة التجارية أو الشركة المصنعة له ، من بين المواصفات الأخرى ذات الصلة.

بمجرد جمع هذه البيانات ، يتم إرسالها إلى شركة الإتصالات ، حتى يتمكن من مواكبة النشاط الناتج عن الجهاز ، وبالتالي يوفر للمستخدم إمكانية تحديد موقع الجهاز عن طريق تحديد الموقع الجغرافي للمستخدم في حالة فقدانه أو سرقته.

لذا فإن الشيء الوحيد الذي يمكن للهاكر فعله برمز IMEI الخاص بهاتفنا هو معرفة موقعنا في جميع الأوقات ، حيث يوصى بعدم السماح لهذا الرقم بأن يكون معرفاً للجمهور ولا حتى أن يراه الأشخاص الذين تعرفهم في دائرتك…

غير ذلك لا يسمح رمز ال IMEI بأنواع التجسس الأخرى مثل سرقة حساباتنا أو الوصول إلى بياناتنا على هواتفنا ، فهو فقط يسمح بالتجسس على موقعنا الجغرافي .

حوحو للمعلوميات