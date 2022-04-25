غرق رجل بساقية ري في بساتين باب عمرو بحمص

توفى يوم أمس رجل مسنّ في العقد الثامن من العمر جراء غرقه في ساقية للري ببساتين باب عمرو في حمص.

وبين مدير الدفاع المدني في حمص العميد غياث عاقل أن غرفة العمليات تلقت نداء استغاثة حول تعرض رجل مسنّ لحادث سقوط في ساقيه فرعيه من ساقية الري اثناء قيادته دراجته الهوائيه في بساتين بابا عمرو، ما استدعى على الفور توجه فريق الانقاذ إلى الموقع المذكور.

وأشار العميد عاقل إلى أن عناصر الدفاع المدني تمكنوا من انتشال جثة الرجل المسنّ و عملوا على نقلها الى مشفى الباسل كرم اللوز.



”للوطن أون لاين”