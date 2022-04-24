من خلال صفحة على “فيسبوك”.. القبض على أشخاص بحلب يحتالون على الناس بحجة تبديل دولار مجمد



ألقت الجهات المختصة في حلب، القبض على شخصين يقومان بالاحتيال على المواطنين بحجة تبديل الدولار الأمريكي المجمد.

ووفقاً لبيان وزارة الداخلية، فإن “أحد المواطنين راجع فرع الأمن الجنائي في حلب مدعياً بتعرضه لعملية نصب واحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال صفحة باسم (مهند المحمود) تعرض بيع دولار مجمد مقابل دولار نظامي بفارق الضعف، حيث قام بتسليم مبلغ 7500 دولار أمريكي كان موضوع عنده أمانة من قبل قريبه المسافر لشخص من قبل صاحب الصفحة المذكور وتفاجأ بأن المبلغ الذي استلمه عبارة عن (ورق أبيض)”.



وأضاف البيان: “قام فرع الأمن الجنائي في حلب بإعداد كمين وإلقاء القبض على شخصين هما المدعوان (محمد. ر) و(نصر. م)، وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بالاشتراك مع أشخاص متوارين خارج القطر لقاء المنفعة المادية من خلال إنشاء صفحات وهمية على موقع (فيس بوك) وإيهام المواطنين أنهم يملكون دولاراً أمريكياً ليبياً مجمداً ويعرضون على الضحايا تبديل مبلغ 5 آلاف دولار أمريكي نظامي مقابل 10 آلاف دولار أمريكي مجمد وبعد الاتفاق معهم يقومون بوضع قصاصات ورقية ضمن كيس بقصد الاحتيال عليهم”.



وكانت الداخلية قد أكدت أنه تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهما، وما زالت الأبحاث مستمرة لإلقاء القبض على المتوارين وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص.