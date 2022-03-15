مشاجرة بسبب تعليقات على تطبيق facebook أدت لمقتل حدث أمام إحدى المدارس

أعلمت شرطة منطقة الزبداني بريف دمشق بحصول مشاجرة أمام إحدى المدارس في (مضايا) بين كل من الحدث (ثائر. غ) وشقيقه (عبد. غ) مع طلاب بالمدرسة وهم الأحداث (علي . ا) و(حسين. ف) و(عمر. س) و(زيد . ع) بسبب تعليقات فيما بينهم على تطبيق (فيس بوك) ثم تطور الخلاف وأدت المشاجرة لمقـ.تل الحدث (ثائر).

تم توقيف جميع المتشاجرين، وبالتحقيق مع المدعو (حسين . ف) اعترف بإقدامه على طعن المغدور (ثائر) بالصدر بواسطة موس كباس، اثر خلاف بسبب تعليقات على ( الفيس بوك ) ما أدى لتطور الخلاف وحصول المشاجرة المذكورة.

تم تنظيم الضبط اللازم بحق المقبوض عليهم وتقديمهم إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية السورية