15-03-2022
مشاجرة بسبب تعليقات على تطبيق facebook أدت لمقتل حدث أمام إحدى المدارس
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أعلمت شرطة منطقة الزبداني بريف دمشق بحصول مشاجرة أمام إحدى المدارس في (مضايا) بين كل من الحدث (ثائر. غ) وشقيقه (عبد. غ) مع طلاب بالمدرسة وهم الأحداث (علي . ا) و(حسين. ف) و(عمر. س) و(زيد . ع) بسبب تعليقات فيما بينهم على تطبيق (فيس بوك) ثم تطور الخلاف وأدت المشاجرة لمقـ.تل الحدث (ثائر).
تم توقيف جميع المتشاجرين، وبالتحقيق مع المدعو (حسين . ف) اعترف بإقدامه على طعن المغدور (ثائر) بالصدر بواسطة موس كباس، اثر خلاف بسبب تعليقات على ( الفيس بوك ) ما أدى لتطور الخلاف وحصول المشاجرة المذكورة.
تم تنظيم الضبط اللازم بحق المقبوض عليهم وتقديمهم إلى القضاء المختص.
وزارة الداخلية السورية
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