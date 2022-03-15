العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ20

يواصل الجيش الروسي لليوم الـ20 عملياته لتعطيل المرافق العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونيتسك ولوغانسك، دون أن تؤدي مساعي الوساطة والمفاوضات إلى تسوية سياسية للأزمة حتى الآن.

ميدانيا

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