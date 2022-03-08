أب يترك أطفاله الثلاثة أمام أحد الأبنية والأمن الجنائي يقبض عليه

أخبر قسم شرطة القنوات في دمشق بوجود ثلاثة أطفال متروكين ضمن مدخل بناء بالقرب من دوار كفر سوسة في دمشق.

على الفور توجهت دورية من القسم المذكور إلى المكان وعثرت على الأطفال المذكورين وتبين أنهم بصحة جيدة فتم إحضارهم إلى القسم وتقديم الرعاية اللازمة لهم وإجراء الفحوصات الطبية في مشفى الأطفال.



ومن خلال البحث والتحري عن ذوي الأطفال تمكن قسم شرطة القنوات من التوصل لمعرفة والد الأطفال ، وتبين أنه يدعى (حسام . ب) فتم إحضاره للقسم وبالتحقيق معه اعترف بترك أطفاله أمام بناء في محلة كفر سوسة بدمشق بسبب خلافات عائلية مع زوجته ومغادرتها المنزل منذ أكثر من عشرين يوماً.



تم تنظيم الضبط اللازم بحقه واتخاذ الإجراءات القانونية أصولاً.