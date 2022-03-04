سقوط أشجار في دمشق بفعل الرياح القوية

بين مدير الحدائق في محافظة دمشق سومر فرفور إزالة 15 شجرة كبيرة (كاملة) سقطت نتيجة سرعة الرياح القوية التي شهدتها العاصمة اليوم، إضافة إلى عشرات الأغصان، دون أية أضرار كبيرة.

ولفت فرفور إلى تواجد الورش العاملة في مختلف القطاعات على مستوى العاصمة وعلى مدار يوم أمس للتعامل مع أي طارئ، والقيام بواجبها بإزالة الأشجار المتساقطة في ظل وجود مكنات حديثة لأعمال الحفر، مشيرا إلى ان معظم الأشجار المتساقطة كانت في أحياء المزة والفحامة وبرزة.

ونوه بوجود 18 آلية ورافعتين إضافة إلى “التريكس” للتعامل مع تساقط الأشجار، مع وجود مناوبين فترة المساء، ناهيك عن تواجد عدد من الآليات على مدار الساعة، مضيفا: هناك 150 عاملاً يقومون بدورهم على أكمل وجه.

وأشار إلى العمل على إزالة الأشجار بشكل كامل، ليصار إلى العمل على وضع أشجار بديلة عنها ، علما انه تم القيام بأعمال تقليم للأشجار في منطقة البحصة قبل العاصفة الريحية.

ويشار إلى تعرض عدد من السيارات الموجودة في مرآب برج دمشق إلى أضرار نتيجة سقوط عوارض حديدية عليها بفعل الرياح الشديدة.



الوطن