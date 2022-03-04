أوكرانيا: حريق في أكبر محطة نووية بأوروبا

اندلع فجر الجمعة حريق ضخم بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية القريبة من بلدية إنرجودار الأوكرانية، والتي تعتبر أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

وتضاربت الأنباء حول خطورة الوضع في المحطة النووية، ومن غير الواضح حالياً مدى أهمية الحريق، وما إذا كان بسبب الأعمال العدائية.

واتهمت السلطات الأوكرانية روسيا باستهداف المحطة، ورصد مستويات مرتفعة من الإشعاع، وقال وزير الخارجية الأوكراني عبر تويتر إن "الحريق قد يؤدي لانفجار المحطة".

وتداولت وسائل إعلام تصريحات للرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي، يحذر فيها من "حدوث كارثة شبيهة بانفجار المفاعل النووي تشيرنوبل"، قائلاً إن "روسيا أول دولة في العالم تستهدف محطة نووية".

ودعا زيلنسكي "الحلفاء" إلى وقف هجمات روسيا بعد قصف محطة زابوريجيا، واتهم موسكو بإحداث رعب نووي من خلال استهداف المحطة.

وكشفت وكالة فرانس برس عن اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي والأوكراني لبحث التطورات في محطة زابوريجيا النووية.

من جانبها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر حسابها على تويتر إنها لم ترصد تغيراً في مستوى الإشعاع في المحطة النووية، وحذرت من "خطر جسيم" إذا استهدف المفاعل النووي في المحطة.

وأكدت وسائل إعلام أوكرانية أن المبنى المستهدف في المحطة النووية هو مبنى تدريب، فيما أعلن مدير المحطة عن تأمين الأمان الشعاعي في المحطة في أعقاب الحريق المندلع فيها.

ويأتي خبر استهداف المحطة النووية مع تأكيد وسائل إعلام أمريكية على أن القوات الروسية باتت تسيطر بشكل كامل على مدينة خيرسون الأوكرانية، وتتقدم لمحاصرة العاصمة كييف على بعد 25 كيلومتر فقط.