سرق خزنة حديدية فيها مصاغ ذهبي ومبالغ بقيمة (500) مليون ليرة سورية
ادعت إحدى المواطنات إلى مركز شرطة جرمانا بريف دمشق بإقدام أشخاص مجهولين على الدخول إلى منزلها بمفتاح مطابق وسرقة خزنة حديدية تحتوي على مصاغ ذهبي بقيمة أربعمائة مليون ليرة سورية ومبلغ أربعين ألف دولار أمريكي،وذلك أثناء غيابها عن منزلها.
من خلال التحري وجمع المعلومات تم الاشتباه بشقيق زوجة ابن المدعية وهو المدعو (م . د) حيث دلت المعلومات أنه يقوم باستئجار سيارات وإنفاق مبالغ مالية كبيرة،فتم إلقاء القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على السرقة بالاشتراك مع صديقه المدعو (م . هـ) بعد نسخ المفتاح أثناء زيارته إلى منزلها وإخفاء المسروقات في منزل صديقه المذكور، وبدلالته توجهت دورية لمنزل صديقه ووجدوا فيه قريبه المدعو (ي . ع) وفتاتين تدعيان (ن . س) و(آ . ع) يقومون بتعاطي المواد المخدرة (حشيش ،حبوب ،عشبة المارجوانا) وتم إلقاء القبض عليهم ومصادرة المواد المخدرة، واسترداد كامل المسروقات والمصاغ الذهبي وقسم من المبلغ المسروق، كما تم إلقاء القبض على مصدرهم للمواد المخدرة وهما المدعوان (م . س) و(غ . ط) ومصادرة كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر.
وقد اعترف المقبوض عليهم بصرف مبلغ ( ٤٥ ) مليون ل. س من المبلغ المسروق على حاجاتهم ولإغواء الفتيات بهدف ترويج المواد المخدرة لهن، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.
وزارة الداخلية السورية
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